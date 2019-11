Žilinčan Ján, ktorý hajloval a posielal dievča z Kórey preč „z bieleho Slovenska“ pôjde do väzenia

Nepodmienečný trest štyri mesiace za extrémistické prejavy na verejnosti uložil dnes sudca Špecializovaného trestného súdu 31-ročnému Jánovi Crkovi zo Žiliny.

Súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry s extrémistom. Rozsudok je právoplatný, pretože súčasťou dohody je záväzok obvineného, že sa voči nemu neodvolá.

Štvoricu dievčat posielal „do plynu“

Pred mesiacom Ján Crk v Žiline na zastávke MHD nadával vulgárne štvorici mladistvých dievčat a tvrdil im, že sú nechutné. Podľa neho mali „zažiť Hitlerovu dobu“ a posielal ich „do plynu“, pričom vykrikoval „Sieg Heil“.

Kórejčanke povedal, aby šla „domov“

Krátko na to na inej zastávke MHD oslovil mladistvú Kórejčanku sediacu na lavičke slovami, že je to „jeho lavička“. Keď dievčina vstala, opäť verbálne zahajloval a súčasne predpažil pravú ruku. Pritom sa dievčiny pýtal, čo tu robí, pretože „toto je biele“. Tvrdil, že ona je „žltá“ a mala by ísť domov, lebo „toto je náš štát, biele čisté Slovensko“. Tým spáchal prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd.

Konanie Jána Crka voči mladistvej Kórejčanke zdokumentovalo na mobilný telefón jedno z dievčat, ktoré predtým „posielal do plynu“.

Nepodmienečný trest si odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia.