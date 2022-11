Žilinčania zrejme budú musieť platiť vyššie dane aj poplatky, rozhodnutie je na poslancoch

Po troch rokoch chystajú v Žiline úpravu sadzieb dane z nehnuteľností a poplatku za vývoz a uloženie komunálneho odpadu.

Ako v pondelok informoval primátor mesta Peter Fiabáne, vládne opatrenia v kombinácii s rekordnou infláciou sú pre mestá a obce neúnosné a samotnému mestu Žilina pri tvorbe rozpočtu chýba 10 miliónov eur.

„Dnešná situácia nie je výsledkom zlého predchádzajúceho hospodárenia za štyri roky, je to výsledok súčasnej ekonomicko-energetickej krízy a sociálnych opatrení vlády, kde na jednej strane občanom pomáhajú a dávajú a na druhej strane to robia z peňazí samosprávy, ktoré jej potom chýbajú,“ skonštatoval Fiabáne.

Ceny pôjdu nahor

Na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá vedenie radnice trojicu všeobecne záväzných nariadení z oblastí daní a poplatkov. Ročný poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu by mal stúpnuť o takmer 9 eur na 36,50 eur.

Návrh VZN počíta so zvýšením daňových sadzieb všetkých druhov nehnuteľností. Pri rodinných domoch a bytoch v prípade schválenia daňová sadzba stúpne z 0,50 eur na 0,90 na meter štvorcový, zvýšia sa aj dane za chaty a garáže a navýšenie o 50 centov je navrhnuté tiež pri priemyselných a iných podnikateľských stavbách. Podnikatelia budú tak za meter štvorcový platiť 5,50 eur.

Musia si vziať úver

Poslanecký zbor bude 13. decembra rokovať nielen o navrhnutom zvýšení daní a poplatkov, ale aj o prípadnom úvere vo výške asi 3,8 milióna eur.

„Na povinné dofinancovanie si bude mesto musieť vziať úver, inak by bolo ohrozené čerpanie financií zo zdrojov Európskej únie alebo dokončenie už začatých projektov. To by prakticky mohlo znamenať znemožnenie ďalšieho rozvoja Žiliny,“ dodal Fiabáne s tým, že úver pokryje výdavky na povinné dofinancovanie europrojektov, na spustenie parkovacej politiky mesta a splnenie niektorých zákonných záväzkov, ktoré mesto v budúcom roku čakajú.