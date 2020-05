Členovi Súdnej rady SR Pavlovi Žilinčíkovi sa nepáči „vybavovanie si účtov“ medzi sudcami Najvyššieho súdu (NS) SR. Uviedol to na zasadnutí rady, na ktorom sa niekoľko hodín riešila problematika návrhu na preloženie sudcu Patrika Príbelského na NS SR.

Preloženie odobrila obvinená sudkyňa

Návrh na preloženie Príbelského z Krajského súdu v Trenčíne na voľné miesto na NS SR odobrila ešte dočasná šéfka najvyššieho súdu, momentálne obvinená Jarmila U. Následne sudca Peter Szabo, ktorý bol poverený vedením NS SR, súhlas stiahol.

Člen rady Juraj Kliment, ktorý je sudcom najvyššieho súdu, v rámci diskusie uviedol, že členovia výberovej komisie, ktorí odobrili Príbelského, s ním mali bližšie vzťahy, keďže ten na NS SR absolvoval dvojročnú stáž. To nahnevalo sudcu NS SR Petra Paludu, ktorého si rada pozvala, aby sa k veci vyjadril, keďže bol členom danej komisie. Klimentovi vyčítal, že na súd nastúpil pod vedením Štefana Harabina, zatiaľ čo on (Paluda, pozn. SITA) pod jeho vedením trpel. Kliment zase Paludovi pripomenul, že Príbelský sa zúčastnil napríklad na oslave jeho 60-tych narodenín.

Majú byť vyberané osobnosti

Kliment zároveň vyhlásil, že na NS SR by mali byť vyberané osobnosti a nie „sudcovia z okresných súdov, ktorí ani nikdy neboli na odvolacom súde“. Uviedol tiež, že keby sa vyhlásilo nové výberové konanie, prihlásili by sa do neho aj sudcovia Špecializovaného trestného súdu. Paluda v reakcii uviedol, že ak chcel Kliment na voľné miesto sudcov „ŠTS, mal pre to niečo urobiť“.

Podľa člena rady Jána Mazáka by sa k celej veci mal vyjadriť aj nový šéf NS SR Ján Šikuta. Rada sa s návrhom stotožnila, rokovať o veci by však mali, keď získajú stanovisko Šikutu.