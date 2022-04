Žilinka by mal namiesto vyplakávania podľa Remišovej zastaviť kotlebovcov, nepovšimnuté by nemalo ostať ani hnutie Republika

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka by mal namiesto vyplakávania vyvíjať aktivitu k tomu, aby generálna prokuratúra zastavila činnosť strany Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá bola platformou na šírenie fašistických názorov.

Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá to uviedla pred stredajším rokovaním vlády. Postihovaní by podľa jej slov mali byť aj ďalší členovia ĽSNS či strany Republika, „ktorí Mariana Kotlebu podporovali v jeho fašistických prejavoch“.

Podnet na rozpustenie hnutia Republika

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si myslí, že treba opäť podať podnet na rozpustenie strany ĽSNS. Reagoval tak na to, že Najvyšší súd SR v utorok uznal šéfa strany ĽSNS Mariana Kotlebu vinným z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Šéf rezortu obrany tiež uviedol, že takéto podanie by malo byť adresované aj na hnutie Republika.

„To je presne to isté, len vytvorili novú stranu, lebo vedeli, že strana ĽSNS má takúto históriu a myslia si, že keď to premaľujú na inú farbu, tak sú iní,“ skonštatoval Naď pred stredajším rokovaním vlády. Dodal, že v rukách to má Generálna prokuratúra SR a súdy.

Kotleba dostal nižší trest

Najvyšší súd SR zrušil v utorok 5. apríla v kauze šekov nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil šéfovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi Špecializovaný trestný súd.

NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.