Žilinka podľa Baránika nekoná slobodne, Heger generálneho prokurátora označil za najväčšiu chybu koalície

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) označil zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora za najväčšiu chybu tejto koalície. Napísal to v statuse na sociálnej sieti. Reagoval na to, že Žilinka pre viacnásobné porušenie zákona v neprospech obvineného zrušil podľa paragrafu 363 Trestného poriadku obvinenie z podplácania voči nezaradenému poslancovi Martinovi Borguľovi.

Použitie paragrafu 363

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje použitie paragrafu 363 pre Borguľu za ďalšie politické rozhodnutie generálneho prokurátora. Uviedla to vo svojom stanovisku.

„Zrušenie obvinenia pre poslanca Borguľu je jasným dôkazom, prečo sa Sme rodina tak vehementne bránila zrušiť paragraf 363. Navyše, bola to práve Sme rodina, ktorá Maroša Žilinku navrhla do funkcie generálneho prokurátora. Maroš Žilinka tak jednoznačne nekoná slobodne a je v konflikte záujmov. Stavia sa na úroveň sudcov a zasahuje do ich domény,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).

Opäť zasiahol do spravodlivého procesu

Žilinka podľa neho opäť nebezpečne a neakceptovateľne zasiahol do spravodlivého procesu namiesto toho, aby súd rozhodol o poslancovej vine či nevine. Baránik to označil za ďalší dôvod, pre ktorý je správne zrušiť paragraf 363.

Na sociálnej sieti zareagovala i ministerka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej sa generálny prokurátor vysmieva do tváre všetkým občanom, ktorí na námestiach po vražde Jána Kuciaka a Martiny chceli spravodlivosť.

Máme právnu anarchiu

„Namiesto právneho štátu tu máme právnu anarchiu, kde sa rozdáva beztrestnosť cez §363,“ uviedla.

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) tvrdí, že prokuratúra musí byť vystavená zodpovednosti a verejnej kontrole a dnes tomu tak nie je.

„Treba k tomu zmeny v Ústave SR, zákonoch aj zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Prípad poslanca Martina Borguľu aj z tých málo zverejnených informácií ukazuje, ako je kľúčové, aby takéto prípady boli riadne vysvetlené verejnosti a neostala pachuť, že rovnosť pred zákonom neexistuje,“ uviedla v tlačovej správe.

Prokuratúra nie je súd

V súčasnosti sa podľa Kolíkovej javí, že prokuratúra vystupuje v niektorých kľúčových prípadoch boja proti korupcii ako súd a nie ako zástupca štátu na strane obžaloby.

„Prokuratúra nie je súd, nemá postavenie toho, kto rozhoduje o vine a nevine. Jej úlohou je postaviť páchateľov trestných činov pred súd,“ dodala.

Šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka prostredníctvom tlačovej správy uviedol, že polícii na boj proti mafii a zlodejom nestačí rozviazať ruky, keď jej potom generálny prokurátor použitím paragrafu 363 systematicky podráža nohy.

Smutný výsledok

„Žiaľ, poslanci a poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Smer – sociálna demokracia, Sme rodina, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko aj niektorí zo Slobody a Solidarity zvolili do tejto funkcie Maroša Žilinku. V PS sme navrhovali aspoň zmenu paragrafu 363, náš návrh však koalícia nepodporila. Toto je smutný výsledok,“ dodal Šimečka.

Ako informoval Žilinka na piatkovej tlačovej konferencii, dôvodom zrušenia obvinenia voči Borguľovi je v prvom rade predčasnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní. Podľa Žilinku totiž rozhodli orgány bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky na vznesenie obvinenia. Borguľa bol obvinený z toho, že dal úplatok 50-tisíc eur cez sprostredkovateľa bývalému funkcionárovi finančnej jednotky NAKA Mariánovi K. Poslanec sa však bránil, že išlo o výpalné.