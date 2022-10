Žilinka rieši len seba v čase tragických udalostí na Slovensku, Remišová v jeho vyjadrení nepočula odborné riešenia

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka rieši len seba, zatiaľ sa Slovensko spamätáva z tragických udalostí. Napísala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti.

„Nepamätám si, že by ktorýkoľvek vysoký štátny úradník na čele kľúčovej inštitúcie v ťažkých časoch komunikoval takýmto spôsobom. Útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú, útoky na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), dookola o tom, ako mu kto krivdí,“ tvrdí Remišová.

Bez odborných riešení

Vicepremiérka ďalej upozornila, že v Žilinkovom tlačovom vyhlásení z pondelka 17. októbra nepočula odborné riešenia, ako bojovať proti propagande, ako plánuje generálna prokuratúra riešiť extrémizmus, ako navrhuje upraviť tresty v prípade alkoholu za volantom.

Remišová sa taktiež pýta, „prečo generálny prokurátor stále nezmyselne stíha policajtov, ktorí vyšetrujú kauzy opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD)“. Remišová zároveň upozornila, že generálny prokurátor nie je vo funkcii kvôli sebe, ale preto, aby chránil občanov. „Má zabezpečiť, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako,“ uzavrela vicepremiérka.

Šíriteľ ruskej propagandy

Maroš Žilinka v pondelok zdôraznil, že Generálna prokuratúra SR je apolitický orgán, no aj orgány prokuratúry sú prakticky permanentne vťahované do politických súbojov. „Osoba generálneho prokurátora je permanentne dehonestovaná, očierňovaná a v očiach verejnosti vyvolávajúca dojem, že zo strany generálneho prokurátora dochádza k porušovaniu zákona,“ tvrdí Žilinka.

Ďalej dodal, že už pomerne dlhú dobu čelí atakom, ktoré v poslednej dobe gradujú. „Som obviňovaný z toho, že som zdieľal nejaký status, hoax. Taktiež, že som šíriteľ proruskej propagandy. Tieto tvrdenia považujem za čiste politické a neobjektívne,“ dodal generálny prokurátor.

Reakcia na streľbu

Žilinka na tlačovom vyhlásení poprosil všetkých politikov a hlavne tých, ktorí si „nevedia nájsť iný dôvod a nástroj na spochybňovanie mojej osoby, aby prestali zasahovať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní, nezavádzali verejnosť, svoje jednostranné domnienky nešírili ako fakty, ale aby rešpektovali, že kompetentné orgány konajú“.

Žilinka si myslí, že generálny prokurátor by sa nemal vyjadrovať v súlade s predstavami politika. Uviedol to na margo reakcie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá nebola spokojná, ako Žilinka reagoval na vraždu dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave. Zároveň dodal, že sú mu politici z hľadiska jeho kompetencií ľahostajní. „Čo viac má človek v danej situácii spraviť, ako povedať, že zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti, a to voči komukoľvek,“ uviedol Žilinka.