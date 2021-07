Žilinka skritizoval Lipšica, k uzneseniu Úradu inšpekčnej služby sa nemal vyjadrovať

Generálny prokurátor Maroš Žilinka skritizoval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica za jeho vyjadrenia k uzneseniu Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.

Ako ďalej vysvetlil, Lipšic sa vyjadroval k veci, v ktorej Úrad špeciálnej prokuratúry nevykonáva dozor, keďže ten vykonáva v danej veci prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave. Navyše špekulatívne polemizoval s jednotlivými dôkazmi neprípustným spôsobom vlastným pre obhajobu.

Lipšic pre médiá dementoval, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) nechcela dať inšpekcii spisy, a to bol dôvod ich zhabania a tiež že sa obvinenie svedkov týka medializovaných káuz NAKA.

„Špeciálny prokurátor zabudol, že už nie je advokátom, ale prokurátorom, dokonca špeciálnym. Špeciálny prokurátor navyše verejne prezentoval svoje subjektívne názory vo veci, ktorá nie je právoplatné skončená,“ uviedol Žilinka.

Podľa neho Lipšic bezprecedentne postupoval v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti prokurátora a spôsobom, ktorý neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry. Dodal, že on ako generálny prokurátor SR to nebude tolerovať.