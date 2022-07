Žilinka spravil z paragrafu 363 popkultúrny fenomén. Mimovládky iniciovali petíciu za oklieštenie právomocí generálneho prokurátora

Výzvu na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorú iniciovali organizácia Via Iuris a Nadácia Zastavme korupciu zatiaľ podpísalo 9 307 osôb.

Vyplýva to z informácií na stránke mojapeticia.sk. Podpísať predmetnú výzvu je možné ešte 40 dní, pričom cieľom je získať 15 000 podpisov.

Oklieštenie právomocí generálneho prokurátora

Mimovládky vyzývajú vládu a koaličných poslancov, aby upravili právomoci generálneho prokurátora tak, aby tento paragraf nepomáhal zločincom unikať pred súdom.

„Paragraf 363 nesmie slúžiť na to, aby zločinci unikali pred súdom. Ustanovenie § 363 Trestného poriadku je tu s nami už dlhé roky, no preslávil ho až súčasný generálny prokurátor. Maroš Žilinka spravil z § 363 popkultúrny fenomén,“ uviedli pri spustení výzvy organizácie.

Žilinka 363-ku nadužíva

Paragraf 363 je výnimočný opravný prostriedok, ktorým generálny prokurátor môže zrušiť právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní v prípade, ak bol porušený zákon, t.j. rozhodnutia, ktoré vydá prokurátor alebo policajt.

Podľa oboch organizácií v súčasnosti generálny prokurátor paragraf výrazne nadužíva a obchádza zákaz negatívnych pokynov.

„Zákon generálnemu prokurátorovi zakazuje prikázať prokurátorovi, aby niekoho nestíhal alebo neobvinil. Generálny prokurátor to však nepriamo cez 363 robí. Najvyšší súd zároveň vo svojom prelomovom rozhodnutí konštatoval, že generálny prokurátor nemá posudzovať dôkazy, pretože to spadá do právomoci súdov,“ uviedli organizácie.