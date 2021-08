Žilinská vyclievacia pošta zaistila balík s marihuanou, darček zo Švajčiarska už k adresátovi nepríde

Príslušníci finančnej správy zo žilinskej vyclievacej pošty zaistili zásielku zo Švajčiarska s vyše pol kilogramom marihuany. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková, balík zo Švajčiarska bol určený ako darček adresátovi z Párnice.

V balíku sa nachádzali šišky so znakmi typickými pre rastlinný rod Cannabis. „Švajčiarsky odosielateľ ich poslal namiesto balenia listov. Tak deklaroval tovar v sprievodných dokladoch k zásielke. Šišky boli zabalené v priesvitnom plastovom obale. Jasnú stopku balíku dali výsledky z analýzy odobratých vzoriek, ktoré potvrdili prítomnosť Cannabisu v dovážanom tovare,“ uviedla Chríbiková s tým, že balík by mohol byť prepustený len v prípade, ak by príjemca predložil potrebné povolenie na dovoz omamných alebo psychotropných látok, čo však neurobil.

Podľa hovorkyne žilinského CÚ je to od začiatku roka tretia zásielku s drogami, ktorú zaistili príslušníci finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte.