Žilinskí poslanci neschválili financovanie hokeja, neprenajali ani šatne za symbolické euro

Návrh financovania mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina sumou 360- tisíc eur na utorkovom mestskom zastupiteľstve v Žiline poslanci nepodporili.

Okrem toho neschválili ani prenájom ľadovej plochy v tréningovej hale, šatní ani ostatných miestností štadióna za symbolické jedno euro. Mestský rozpočet by priamo nefinancoval hokejový klub, vykonával by to cez rôzne transfery podľa výšky celkového rozpočtu klubu.

V predkladanom materiáli zastupiteľstva sa uvádzalo, že rozdiel medzi výnosmi a nákladmi klubu je približne 83-tisíc eur. Materiál ďalej predpokladal, že príjem z prenájmu ľadovej plochy bude 130-tisíc eur a prenájom reklamných plnení vo výške 100-tisíc eur.

V minulosti hokej v Žiline otvoril diskusie a stretol sa s vlnou kritiky verejnosti práve pre jeho financovanie. Podľa slov niektorých poslancov, takéto financovanie hokeja v minulosti nefungovalo, a preto ho nepodporili ani tentokrát. Problém v minulosti nastal, keď vtedajší primátor Igor Choma deklaroval, že klubu bude stačiť na začatie sezóny 210-tisíc eur. Už v decembri museli poslanci schvaľovať ďalších 70-tisíc eur, následne ešte 160-tisíc, čím sa celková dotácia vyšplhala na sumu 440-tisíc eur.

Časť nákladov si klub dokáže pokryť sám, napríklad predajom vstupeniek, reklamných plôch alebo prenájmom priestorov.