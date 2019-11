Žilinskí poslanci už nechcú rokovať po nociach, navrhujú zmenu pravidiel

Rokovania žilinského mestského zastupiteľstva patria k časovo najdlhším na Slovensku. To septembrové sa napríklad skončilo tesne pred polnocou a trvalo 16 hodín. Poslanci z klubu Silná Žilina preto prichádzajú s návrhom na zmenu rokovacieho poriadku, ktorou by sa rokovací deň obmedzil na osem hodín. Ako agentúru SITA informoval poslanec Lukáš Milan, súčasťou navrhovanej novely rokovacieho poriadku je aj zavedenie obligatórneho tajného hlasovania pri personálnych nomináciách.

Rokovali 16 hodín

Žilinskí poslanci naposledy rokovali 17. septembra a 31-bodový program im zabral 16 hodín. „Skončili sme tesne pred polnocou a trochu sa obávame, že čoskoro by sme prekonali 24-hodinovú hranicu. Preto predkladáme zmenu rokovacieho poriadku, aby sa rokovací deň obmedzil predbežne na osem hodín,” uviedol pre agentúru SITA poslanec Lukáš Milan s tým, že spoločne s kolegami z klubu Silná Žilina sú otvorení diskusii a navrhovaný časový limit môže byť o niečo dlhší.

Podľa Milana platí, že čím dlhšie rokovanie, tým nižšia kvalita diskusie a prijatých riešení. Za oveľa väčší problém však považuje možné porušovanie Zákonníka práce. „Počas rokovaní musia byť prítomní zamestnanci mestského úradu a pri 16 hodinách rokovania sa nedodržiava maximálna pracovná doba bez adekvátneho odpočinku. Boli by sme veľmi neradi, keby mestské zastupiteľstvo, ktoré by malo byť vzorom, zároveň nútilo mesto ako zamestnávateľa k porušovaniu Zákonníka práce,” zdôraznil Milan. Podľa poslanca by bolo riešením zvolávať rokovania zastupiteľstva častejšie a nie iba päť – šesťkrát do roka.

Navrhujú tajnú voľbu

V novele rokovacieho poriadku štvorica poslancov navrhuje zaviesť aj obligatórne tajné hlasovanie pri personálnych otázkach. „Na predchádzajúcom riadnom zastupiteľstve sme pri voľbe hlavného architekta navrhovali tajnú voľbu, keďže v rozprave sa viacerí poslanci vyjadrili, že by aj nejako hlasovali, ale naznačili, že sa boja, čo by na to povedali ich poslaneckí kolegovia. Na ustanovujúcom zastupiteľstve každý poslanec skladal sľub, v ktorom okrem iného sľubuje, že svoj mandát bude vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tajnú voľbu považujeme za najslobodnejšiu formu prejavenia vôle,” vysvetlil Milan.

Tajná voľba v prípade personálnych otázok podľa neho zabezpečí aj nezávislosť výkonu volenej funkcie. „Funkcionár zvolený tajným hlasovaním nebude zaviazaný konkrétnym poslancom za ich podporu a nebude môcť byť vystavený konfliktu záujmu či žiadostiam o protislužbu za hlasovanie v ich prospech. V žiadnom prípade však nik neberie možnosť každému poslancovi verejne prezentovať, ako hlasoval, hoci aj v tajnom hlasovaní,” dodal Milan.

Fiabáne reagoval na požiadavky

O nových rokovacích pravidlách budú žilinskí poslanci rozhodovať už začiatkom budúceho týždňa. Primátor Peter Fiabáne už v predstihu reagoval na požiadavky poslancov o dĺžke rokovania a 60-bodový program rozvrhol na dva dni.

Najsledovanejšími bodmi rokovania budú schválenie rozpočtu, ale aj návrhy všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a poplatkoch.