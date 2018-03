Zimná paralympiáda 2018: Skvelá Farkašová má štvrté zlato, Krako strieborný v obrovskom slalome

aktualizované 14. marca 9:08

PJONGČANG 14. marca (WebNoviny.sk) – Čo štart, to zlatá medaila. Toto skvelé konštatovanie naďalej platí o slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Henriete Farkašovej na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Farkašová a jej navádzačka Natália Šubrtová zvíťazili v stredajšom obrovskom slalome v kategórii zrakovo znevýhodnených suverénne o 5,34 s pred Britkou Mennou Fitzpatrickovou s navádzačkou Jennifer Kehoeovou.

Cieľom päť zlatých medailí

Farkašová už má 11 medailí v súčte svojich paralympijských vystúpení, z toho 9 zlatých. V Pjongčangu sa stala víťazkou zjazdu, super G, superkombinácie a aktuálne aj obrovského slalomu.

Do stopercentného maxima jej chýba už len zlato zo slalomu, ktorý príde na rad až v nedeľu 18. marca. „Aj dnes som urobila chybičky, bol tam aj záklon. Nebolo to až také dramatické ako v superkombinačnom slalome. Prišlo malé zaváhanie, ale celkovo to boli dve solídne jazdy. Zvíťazili sme s veľkým náskokom, takže je to super. Tešíme sa, že sme prekonali naše maximum ziskom štvrtého zlata na jednej paralympiáde,“ hovorí Henrieta Farkašová, ktorá stredajší obrovský slalom absolvovala so stužkou vo vlasoch s ľudovými motívmi.

„Naša radosť sa s každou medailou kumuluje. Cieľ stále máme nastavený na päť zlatých. Je to skvelý pocit, keď pribúdajú medaily. Necítim väčšiu nervozitu s pribúdajúcimi zlatými. Cítila som sa na trati veľmi dobre. Stále nás to baví, užívame si samotné jazdy aj okamihy po pretekoch,“ doplnila.

Haraus túžil po striebre

Striebro z obrovského slalomu v kategórii zrakovo znevýhodnených mužov pridali Jakub Krako a jeho navádzač Branislav Brozman. Krako na ZPH získal už dovedna deväť medailí, z toho päť zlatých a vrátane stredy aj štyri strieborné. V Pjongčangu má okrem stredajšieho striebro na svojom konte aj zlato v super G a striebro v zjazde.

„Dnes bolo neuveriteľné teplo, musel som sa chladiť v snehu. Prvé kolo bolo fajn a skončili sme tretí, v druhom sme urobili maximum pre úspech a oplatilo sa. Sám som bol prekvapený, s akým pokojom som štartoval v porovnaní s utorkom,“ zneli slová strieborného Jakuba Kraka.

Víťaz utorkovej superkombinácie Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík) bol v stredu tesne štvrtý. „Dnes som túžil po striebre, keďže v Pjongčangu som už získal zlato aj bronz. Preteky boli dobre rozbehnuté, v druhom kole sme chceli zatlačiť na vedúceho Taliana. Nevyšla mi jazda a urobil som chybu, ktorá ma stále pódiové umiestnenie,“ poznamenal smutný Miroslav Haraus.

Smaržová skončila piata

Úplne nevidiaci Marek Kubačka (nav. Mária Zaťovičová) obsadil 5. miesto. „Chuť po medaile bola veľká, rovnako aj šanca na ňu. Dosiahol som svoj najlepší výsledok na paralympiáde, takže som skôr spokojný ako nie. Veril som si trochu na viac, pretože táto sezóna bola pre mňa najlepšia v obráku za celú kariéru. Okolnosti však boli trochu náročnejšie, kopec je technickejší s množstvom rovín, čo je pre mňa ťažký chlebík. Mohlo to byť lepšie, ale aj horšie. Asi je lepšie byť piaty ako štvrtý, štvrté miesto športovca bolí najviac,“ povedal Marek Kubačka.

Slovensko malo medailové ambície v obrovskom slalome aj v kategórii stojacich. Petra Smaržová napokon v súčte oboch kôl skončila piata.

„Tajne som dúfala, že niečo v druhom kole stiahnem, minimálne pre svoj dobrý pocit. Štvrté miesto by ma však asi mrzelo viac ako piate. Nepohla som s tým tak, ako som chcela. Mala som lepší pocit z druhej jazdy, ale čas to tak neukázal,“ zhodnotila Petra Smaržová, vo vlasoch tiež so stužkou ľudových motívov

Martin France bol tesne štvrtý. „Z mojich troch štvrtých miest na paralympiáde ma toto bolí asi najviac. Nemôžem súperiť so zdravšími chalanmi, nedá sa to. V druhom kole som to pustil na maximum, takže nemám slov. Zaspávať sa mi bude ťažko a vo štvrtok asi nevyleziem z postele, možno ani v piatok,“ poznamenal smutným hlasom Martin France.

Aktuálna slovenská medailová bilancia na ZPH 2018 je 6 zlatých – 2 strieborné – 1 bronzová, čiže 9 medailí.