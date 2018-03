Zimná paralympiáda v Pjongčangu 2018: Farkašová a Haraus získali zlato v kombinácii

aktualizované 13. marca, 11:05

PJONGČANG 13. marca (WebNoviny.sk) – Henrieta Farkašová a Miroslav Haraus pridali ďalšie dve zlaté medaily do čoraz jagavejšej zbierky slovenských športovcov na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Obe sú zo superkombinácie z kategórie zrakovo znevýhodnených, ktorá sa jazdila v stredisku Čongson v utorok ako súčet super G a slalomového kola. Slovensko aktuálne disponuje bilanciou 5 zlatých – 1 strieborná – 1 bronzová medaila.

V medailovej bilancii krajín na ZPH 2018 sa Slovensko posunulo na štvrté miesto, lepšie sú na tom len USA, Neutrálni paralympijskí športovci z Ruska a Ukrajina. Henrieta Farkašová získala pre Slovensko jubilejnú päťdesiatu medailu zo zimných paralympiád, Miroslav Haraus pridal 51. zimný cenný kov pre SR.

Zlatý hetrik na paralympiáde v Pjongčangu

Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou zvíťazili v superkombinácii. Na ZPH 2018 už dovŕšili zlatý hetrik, keďže predtým triumfovali v zjazde aj super G.

Historicky najúspešnejšia slovenská paralympionička Farkašová zároveň zaokrúhlila počet svojich medailí zo zimných paralympijských hier na desať, aktuálne má 8 zlatých, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Farkašová po triumfe v prvej časti superkombinácie urobila v slalome chybu, no podarilo sa jazdu ustáť a do cieľa prišla s náskokom viac ako jednej sekundy.

„Dosť som to zdramatizovala. Skoro mi tam vyskočilo srdce z hrude. Prišiel záklon, čo sa mi stáva častejšie. Som šťastná, že sme prišli na prvom mieste. Dôležitý bol náskok zo super G. A sen stále trvá,“ povedala veľmi šťastná Henrieta Farkašová.

Harausovi stačil tretí najlepší slalom

Po Farkašovej so Šubrtovou pridali kombinačné zlato aj Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom zvíťazil v súčte super G a slalomového kola o 91 stotín sekundy pred Španielom Yonom Santacanom.

Po triumfe v super G stačilo slovenskému reprezentantovi aj tretie najlepšie slalomové kolo. Haraus a Hudík už boli predtým bronzoví v super G. Pre Harausa je to premiérové zlato zo ZPH, predtým ho spod Tatier získali len Farkašová a Krako.

„Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Je to moja prvá zlatá paralympijská medaila. Emócie boli v cieli veľmi veľké,“ začal hodnotenie Miroslav Haraus, ktorý v cieľovom priestore od radosti padol tvárou k zemi. „Teším sa, že na takomto veľkom podujatí mi zahrá slovenská hymna. Som rád, že som takto mohol reprezentovať Slovensko a mohol sa pridať k ďalším vynikajúcim športovcom, ktorí takéto výborné výsledky dosiahli. Dal som do toho maximum a jazdy mi vyšli.“

Diskvalifikácia Kraka

Smolu mali Jakub Krako a Branislav Brozman, ktorí sa z pôvodnej druhej či tretej priečky napokon nevyhli diskvalifikácii. Krako totiž v strednej pasáži chytil tzv. špicara.

„Pripravení sme boli, aj rozjazdy boli fajn. Na štarte mi chýbal pokoj a aj keď som sa snažil nejako uvoľnil, bolo to stále horšie. Podal som horibilný výkon a skončilo sa to diskvalifikáciou. Predpokaldám, že tam bol záklon a lyže šli dopredu skór ako ja a vyletel som von,“ zhodnotil sklamaný Jakub Krako.

Medzi stojacimi ženami Petra Smaržová ukončila kombinačné preteky na solídnom šiestom mieste. Od bronzovej medaily ju delilo bezmála 6 sekúnd.

„V prvom kole to bola moja klasická jazda – pekne, ale pomaly. V slalome to už bolo lepšie, ale v super G som stratila veľa, takže som to slalomom nedokázala dotiahnuť. Bola som rada, že som dokončila preteky. Mám paralympijské umiestnenie, viac by ma však mrzela štvrtá pozícia. Teraz nás čakajú točivé disciplíny, ktoré mám rada, takže som sa aj dnes trochu rozhýbala,“ poznamenala Petra Smaržová.

Martin France v kategórii stojacich mužov skončil ôsmy, hoci po super G figuroval na štvrtom mieste a bol v hre o medaily. Až jedenásty slalomový čas ho však odsunul na konečnú ôsmu priečku. Víťazom sa stal Alexej Bugajev, neutrálny paralympijský športovec z Ruska.

„V prvom kole som si nevytvoril dostatočný náskok, slalom mi tiež veľmi nevyšiel. Bol dlhý aj náročný, nešlo sa mi dobre. Aspoň som to zišiel. Verím, že v stredu v obrovskom slalome budem po prvom kole do prvej trojky a v druhom kole to pustím tak, ako viem. Potrebujem k tomu šťastie,“ poznamenal Martin France.

Zimná paralympiáda 2018 v Pjongčangu: