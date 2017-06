Žirková už pod trénerom Svobodom reprezentovať nebude, majstrovstvá Európy si odkoučovali hráčky

PRAHA 26. júna (WebNoviny.sk) – Skvelé ôsme miesto slovenských basketbalistiek na práve skončených majstrovstvách Európy v Česku nebolo ani tak dielom skvele naordinovanej trénerskej stratégie ako skôr individuálnej či taktickej vyspelosti hráčok. Najskúsenejšia v slovenskom tíme Zuzana Žirková uviedla, že pod českým trénerom Marianom Svobodom už hrať v reprezentácii nebude. Svoje výhrady voči nemu adresovala aj prostredníctvom RTVS.

“V našich zápasoch sme nemali herný koncept, vlastne samy sme si to odkoučovali. Bolo to o tom, čo urobíme my. Takticky sme zlyhali v dôležitom zápase s Tureckom, vôbec sme neboli pripravené hrať do ich zóny,” uviedla Zuzana Žirková.

Práve 37-ročná veteránka Žirková sa s 31 bodmi najviac zaslúžila o senzačný postup cez Ukrajinky (82:68) do štvrťfinále, odvtedy však už slovenské basketbalistky nevyhrali ani jeden zápas a napokon skončili ôsme. Žirková sa šiestou účasťou na ME stala v tomto smere slovenskou rekordérkou. Prvýkrát na ME reprezentovala už v roku 1999 v Poľsku. “Nerozumiem tomu, budeme po tom pátrať, čo sa stalo…Zuzka Žirková ohlásila koniec kariéry, ale ona nechcela hrať ani predtým pod trénerom Kováčikom,” uviedol pre RTVS Ľubomír Ryšavý, generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie. “Treba si na to sadnúť, uležať si všetko v hlave. Teraz je šanca na omladenie tímu, nebojím sa o budúcnosť slovenského basketbalu,” zareagoval na vyššie uvedené skutočnosti tréner Marian Svoboda.

Slovenkám na ME 2017 chýbalo pre zranenie viacero kvalitných hráčok, ale napriek tomu boli veľmi blízko účasti na MS 2018 v Španielsku. Tam postúpilo prvých šesť tímov konečného poradia šampionátu v Česku.