Získajte prestížne ocenenie „Dobre spravovaná firma za rok 2018“

BRATISLAVA 23. januára 2019 (WBN/PR) – Slovenská asociácia Corporate Governance /SACG/ ohlásila koncom roka zmeny v prístupe hodnotenia a oceňovania dobre spravovaných spoločností. V záujme zviditeľnenia najlepšie spravovanej spoločnosti spojila odovzdanie čestnej ceny „Dobre spravovaná firma za rok 2018″s odovzdávaním cien v rámci kategórie „Zodpovedná veľká firma za rok 2018“ súťaže Via Bona Slovakia 2018, ktorú s výraznou mediálnou podporou organizuje nadácia Pontis.

„Je dôležité, aby orgány spoločností vo svojej činnosti aplikovali vysoké etické štandardy. Na Slovensku zatiaľ nie je takýto prístup k správe a riadeniu spoločnosti bežný. Preto pokladáme za dôležité vyzdvihnúť a zviditeľniť tie spoločnosti, ktoré sa riadia princípmi Corporate Governance vo vnútri i vo vzťahu k svojmu okoliu. Zodpovedné správanie týchto inšpiratívnych spoločností presahuje rámec zákona v pozitívnom zmysle slova a malo by slúžiť ako štandard pre konanie ostatných. To je cesta k vytvoreniu vyváženého, transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku,” hovorí Elena Kohútiková, predsedníčka Správnej rady SACG.

Oficiálne otvorenie súťaže spojené s možnosťou nominovať spoločnosť prebieha od 13. novembra 2018 a nominácie spoločností budú prijímané do 25. januára 2019 do 18:00 hod. Asociácia SACG na svojej webovej stránke www.sacg.sk priebežne zverejňuje všetky relevantné informácie týkajúce sa novej čestnej ceny Via Bona Slovakia. Informácie sú dostupné aj na stránke organizátora súťaže, www.viabona.sk.

Autor: SACG