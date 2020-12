Získal filmové ceny a kultové hlášky z neho používame dodnes. Miroslav Donutil prezradil dôvod úspechu filmu Pelíšky

Film Pelíšky (1999) českého režiséra Jana Hřebejka už patrí k sviatočnej televíznej klasike, ktorá sa na obrazovkách počas Vianoc objaví aj tento rok.

Dej snímky sa odohráva v rokoch 1967 a 1968 v Prahe a sleduje osudy rodičov, dospievajúcej mládeže i detí. Vôňu Pražskej jari a pocit uvoľnenej atmosféry napokon zničil vpád tankov do Československej socialistickej republiky, z ktorej niektorí stihli utiecť, iní zase zostali uväznení.

Film sa stretol s úspechom u divákov i kritikov. Na udeľovaní cien Český lev získali v roku 2000 sošky herec Jiří Kodet i autor filmového plagátu Aleš Najbrt a samotné Pelíšky vyhlásili za divácky najúspešnejší český film.

Nominácie pritom získali tiež Jan Hřebejk, herečky Eva Holubová, Simona Stašová či scenárista Petr Jarchovský. Film bodoval aj na Medzinárodnom filmovom festivale V Karlových Varoch alebo filmovom festivale v Plzni.

Major Šebek

Množstvo replík z komediálnej drámy „zľudovelo“. Nejeden filmový fanúšik si určite spomenie na scény spojené s „hláškami“ ako „Dávam bolševikovi rok, maximálne dva.“, „A komu tím prospějete, co?“, „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.“ či plamenný prípitok „Maršal Malinovskij“ z úst Miroslava Donutila, ktorý v kultovej snímke stvárnil dôstojníka Šebeka.

Herec pre Webnoviny.sk povedal, že Pelíšky sa podľa neho naozaj vydarili. „Myslím si, že každý z nás niečo z toho, čo tento film tak výborne prezentuje, vo svojom živote aspoň trochu zažil. Osobne to považuje za kľúč k úspechu tohto filmu,“ uviedol.

Rodina a dobré jedlo

Šesťdesiatdeväťročný rodák z Třebíča bude tráviť tohtoročné Vianoce s rodinou, na ktorú bude čakať bohatý štedrovečerný stôl. „Ako každý rok, všetci si určite pochutnáme na našich rezňových variáciách a výbornom zemiakovom šaláte,“ prezradil.

Herec si počas pandémie užíva rodinný život o niečo viac ako v minulosti, čo vníma ako pozitívnu stránku súčasnej situácie. „Netušil som, že ešte skôr, ako v neskorom dôchodku, budem mať toľko času na intenzívny rodinný život. Mal som dosť času na premýšľanie o živote a verím, že ten minulý čas je namieste,“ vyjadril sa.

Pracovné plány

Tak ako množstvo jeho kolegov, aj on musel zrušiť veľa predstavení, okrem iného aj na Slovensku. Venoval sa na miesto toho charite a písaniu.

Okolnosti súvisiace s pandémiou aj jemu pripravili nejasnú budúcnosť, aspoň čo sa týka práce. Aké projekty ho čakajú na budúci rok, zatiaľ nevie.

S istotou však vyhlásil, že by veľmi rád prišiel na Slovensko. „Išiel by som okamžite. Milujem slovenských divákov a Slovensko, ale stále je to tu ALE. Pevne verím, že sa už všetci skoro dočkáme…,“ uzavrel obľúbený komik.