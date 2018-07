Živijó, SNG! – program

BRATISLAVA 24. júla 2018 (WBN/PR) – Oslávte s nami narodeniny Slovenskej národnej galérie v predvečer 70. výročia jej založenia!

Sobota 28. júl 2018 | 18.00 – 23.00

SNG – Esterházyho palác, Berlinka, kníhkupectvo Ex Libris v SNG, letné posedenie

Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Výstavy: 12.00 – 22.00

Program: 18.00 – 23.00

Infostánok na prízemí: 18.00 – 23.00

DARČEKY

12.00 – 23.00 | átrium

Odneste si od nás narodeninový darček: veľkoformátové plagáty s autorskými fotografiami zákutí galérie od Jána Kekeliho vytvorené špeciálne pre Živijó!

18.00 – 21.00 | Berlinka

Odfoťte sa vo fotobúdke s dielom Edmunda Gwerka na pozadí a odneste si spomienku na našu narodeninovú oslavu!

18.00 – 23.00 | Kníhkupectvo Ex Libris v SNG

Happy birthday hours v Ex Librise: počas celej oslavy si môžete nakúpiť so zľavou 7 %

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Osmičky

2. – 31. 12. 2018 | átrium

Kurátorky: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Alexandra Kusá

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k „osmičkovým“ výročiam: februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918. Do augusta je „zavesená“ nástenka Február 1948 – Teď když máme, co jsme chtěli.

Nestex – nestála expozícia

do 29. 7. 2018 | 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran, Katarína Kolbiarz Chmelinová

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) prezentuje fond galérie v netradičnej koncepcii a provokujúcej architektúre.

Berger

6. — 30. 9. 2018 | 2. poschodie

Kurátori: Nina Gažovičová, Matej Fabian

Monografický výstavný a edičný projekt predstavuje tvorbu akad. mal. Jána Bergera (*1944). Kurátorský výber predstavuje kľúčové maliarske diela autora od 70. rokov po súčasnosť.

FILLA – FULLA: Osud umelca | Osud umělce

7. — 21. 10. 2018 | 3. poschodie

Kurátorka: Katarína Bajcurová | Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

Monografická dvojvýstava klasikov českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980) pripravená pri príležitosti storočnice Československej republiky.

NARODENINOVÉ MENU

18.00 | stretnutie pred vchodom SNG

Obchádzanie staveniska galérie s Alexandrou Kusou

Generálna riaditeľka prevedie tých, ktorí sa na novú galériu tešia rovnako ako my, okolo rekonštruovaného areálu.

19.00 – 20.00 | 3. poschodie

Kurátorský výklad Filla ̶ Fulla: Osud umělce ǀ Osud umelca

Katarína Bajcurová priblíži životné osudy a tvorbu ikon českého a slovenského modernizmu – Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

20.00 – 21.00 | 1. poschodie

Finisáž expozície nestex

Kurátori Dušan Buran a Katarína Kolbiarz Chmelinová po štyroch rokoch „zatvoria“ nestálu expozíciu historických fondov SNG. V poslednom kurátorskom výklade vysvetlia špecifickú koncepciu výberu exponátov aj prácu architektov s umeleckými dielami 14. – 18. storočia.

21.30 | Berlinka

Uvedenie videodokumentu 70 rokov SNG

SNG Bratislava, 2018, 13 min, zostavili Juraj Starovecký, Zuzana Koblišková a kolektív Oddelenia digitálnych zbierok a služieb

Krátky dokument z archívnych materiálov SNG a SFÚ prevedie galériou od jej založenia po súčasnosť. Namiesto prísnej chronológie sme sa sústredili na dôležité, známe aj menej známe udalosti i kuriozity z dejín galérie.

po 21.30 | Berlinka

Spoločné sfúknutie sviečok na narodeninovej torte

22.00 | Berlinka

Audiovizuálna performance Horizont – Ján Šicko & Pjoni

Zažite jedinečnú performance vytvorenú pre priestor Berlinky! Obraz a zvuk sa pomocou pohybu a senzorov tvoria v reálnom čase a vytvárajú jeden celok. Zdrojom inšpirácie sú fragmenty a citácie diel z našich zbierok s dôrazom na scénografické návrhy Ľudovíta Fullu.

po 22.30 | Berlinka

Afterparty – spektakulárny set DJa MtotheG

ART KIOSKY

Pristavte sa na kus reči s našimi odborníkmi!

18.00 – 19.30 | 1. poschodie

Orientálny stan

Jana Švantnerová, kurátorka Zbierok úžitkového umenia

Nahliadneme do našich depozitárov, aby sme vás zoznámili s málo vystavovanými artefaktmi. V rámci netradičnej prezentácie sa budeme venovať rôznym aspektom diel – ikonografii a symbolike, technikám, kultúrno-historickým súvislostiam a pôvodu.

18.00 – 19.30 | 1. poschodie

Originál a kópia v starej grafike

Martin Čičo, kurátor Zbierok starého umenia

Rozoznať originál od kópie je v prípade grafiky zložitejšie, no zároveň (takmer) vždy jednoznačné. Vysvetlíme si základné pojmy, ale aj rôzne vedomé i nevedomé zákernosti tvorcov grafiky, ktoré miatli kedysi a neraz mätú aj dnes.

18.00 – 19.30 | 1. poschodie

Optické laboratórium

Lucia Almášiová, kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia

Diela, ktoré získava galéria do svojich zbierok, musia ešte pred uložením do depozitára prejsť určitým procesom. Ukážeme si, ako sa robí základný prieskum novozískaného diela, ako sa určujú fotografické techniky, a vysvetlíme si pravidlá pre ochranu fotografií pri ukladaní v depozitároch i pri vystavovaní.

18.00 – 19.30 | 1. poschodie

Pod povrchom

Jarmila Tarajčáková, reštaurátorka & Stanislava Trginová, chemička

Zámerom reštaurovania je vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality poškodených originálov, ako i podčiarknuť autenticitu času. Nahliadneme do procesu reštaurátorského prieskumu a reštaurovania – zistíme, akými metódami môžeme odhaľovať na obraze to, čo je oku skryté, ako sa identifikujú pigmenty, čo ponúka chémia a mikrosvet pri materiálovom prieskume diela.

18.00 – 21.00 | 2. poschodie

Prievan v knižnici

Dana Karulová & Jana Šuchová, Knižnica SNG

Povieme si, ako sa buduje knižničný fond SNG, najbohatší zdroj umenovednej a umeleckohistorickej literatúry na Slovensku. Uvidíte jedinečné staré tlače a tiež, čo všetko vydávala a vydáva galéria – katalógy k výstavám, zborníky a mnoho ďalších publikácií.

18.00 – 21.00 | 2. poschodie

SNG.digital

Michal Čudrnák, Igor Rjabinin, Lukáš Štepanovský & Rastislav Chynoranský, Oddelenie digitálnych zbierok a služieb

Ako vzniká Web umenia, aplikácie a ďalšie digitálne projekty otvárajúce zbierky verejnosti a rozširujúce zážitok z výstav? Členovia tímu lab.SNG priblížia princípy vyhľadávania, analýzy farieb obrazu, pripravované zmeny a nové „vychytávky“ Webu umenia. Uvidíte niekoľko inšpiratívnych príkladov kreatívneho využitia public domain obsahu, rovnako ako aktuálne a uplynulé projekty.

18.00 – 21.00 | 2. poschodie

Digitálne technológie v službách SNG

Braňo Horňák & Peter Marek, Oddelenie digitálnych technológií

Ukážeme si cestu z hmotného sveta do digitálneho a naspäť – ako sa vytvárajú digitálne kópie zbierkových predmetov, tlačia reprodukcie umeleckých diel, ako vznikajú virtuálne prehliadky výstav.

18.00 – 21.00 | 2. poschodie

Ani zlato, ani drahé kamene

Viera Kleinová, kurátorka Zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry

V zbierke autorského šperku vás nebudeme mámiť ligotom diamantov. Uvidíte však, čo všetko môže byť šperkom – aj starý strieborný príbor alebo obyčajná ihla či kus papiera. Ukážeme vám, že šperk môže nielen zdobiť, ale aj baviť, iritovať, prijímať a odovzdávať odkazy.

18.00 – 21.00 | 2. poschodie

Skicáre Ladislava Mednyánszkeho

Katarína Beňová, kurátorka Zbierok starého umenia

Mednyánszkeho práce na papieri poznáme v podobe samostatných i prípravných kresieb. Prelistujeme si umelcove skicáre, ktoré sú bohatým zdrojom motívov k realizovaným dielam, ale aj takým, ktoré ostali len v podobe plánovaného obrazu.

18.00 – 19.00 & 20.00 – 21.00 | 3. poschodie

Umelec a jeho osobný fond

Katarína Bodnárová & Mária Michalovová, Archív výtvarného umenia SNG

Prebádajte s nami archívny fond! Na príklade osobnosti Ľudovíta Fullu predstavíme základné súčasti osobných fondov výtvarných umelcov.

KREATÍVNE DIELNE

18.00 – 21.00

Zóna pre najmenšie deti | detský kútik v kaviarni Berlinka

Aj tí najmenší môžu objaviť prostredie galérie – jeho farby, tvary a témy.

Toto sem a hento tam | 2. poschodie

Program pre rodiny s deťmi vo veku 4 – 7 rokov

Čo s pokladmi, ktoré sme nazbierali počas prechádzky, prázdnin alebo aj niekoľkých rokov? Každá zbierka musí mať svoj systém! Príďte nám pomôcť spraviť veľký poriadok! Roztriedime, čo sa dá.

Schránka | 2. poschodie

Program pre deti vo veku 8 – 12 rokov a pre všetkých, čo chcú uchovávať

Ak je pre nás niečo vzácne, chránime to ako oko v hlave. Nezáleží na tom, či chceme uchovať spomienku, dar alebo umelecké dielo, najradšej by sme mali nedobytný trezor. Príďte vytvoriť schránku pre to, čo si ceníme.

Prerozprávané dielo | ateliér

Program pre dospelých, no vyskúšať ho môžu aj mladší

Diela sa nezbierajú iba pre to, aby sa uchovali, potrebujú sa dostať pred diváka a tak ich galéria vystavuje. Vyskúšajte si náročnosť reprodukovania a silu interpretácie na vlastnej koži! Príďte predstaviť dielo svojimi rukami!

LETNÁ TERASA

18.00 – 22.00

Letné posedenie a Beyuzov hudobný výber | terasa pred SNG

Osviežiť sa môžete drinkom alebo limonádou, nebude chýbať hudba, dobré jedlo z kuchyne Berlinky a obľúbená zmrzlina KOUN. Zastavte sa u nás a zažite príjemný letný večer!