Živijó, SNG!

BRATISLAVA 24. júla 2018 (WBN/PR) – Slovenská národná galéria čoskoro oslávi 70 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme pripravili narodeninovú oslavu – malý letný festival plný výstav, programu, hudby a dobrého jedla, ktorý sa bude konať v predvečer výročia – v sobotu 28. júla 2018 od 18.00 do 23.00.

„Veľmi ma teší, že sedemdesiate narodeniny oslávime v dobrej odbornej kondícii, tá fyzická teraz trochu kríva, ale už tretí rok na nej pracujeme. Aj keď je galéria ženského rodu, vek jej rozhodne pristane,“ konštatuje generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá a pozýva všetkých na oslavu.

Počas štyroch hodín bude SNG hostiť svojich gratulantov pestrým programom – hneď na úvod prevedie Alexandra Kusá tých, ktorí sa novej galérie nevedia dočkať rovnako ako my, okolo rekonštruovaného areálu galérie. Pre rodiny s deťmi budú pripravené kreatívne dielne, pre fanúšikov umenia a galérie zasa niekoľko „stánkov“ – art kioskov, kde bude možné nahliadnuť do práce kurátorov, reštaurátorov, expertov na digitalizáciu a iných odborných profesií a odhaliť s nimi niektoré z galerijných tajomstiev. Večer pozývame na uvedenie videodokumentu 70 rokov SNG a audiovizuálnu performance Horizont (Ján Šicko & Pjoni) – obe pripravené špeciálne pre túto príležitosť! Sviečky na torte spoločne sfúkneme po 21.30 v kaviarni Berlinka.

Kurátorka Katarína Bajcurová bude sprevádzať novootvorenou výstavou FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca, ktorej vznik bol podnietený storočnicou Československej republiky. „Našli sme kľúč k tomu, ako spojiť tieto dve osobnosti. Je ním ich spoločný československý príbeh,“ vysvetľuje kurátorka, ktorá v rámci sprievodu priblíži osudy a tvorbu dvoch ikon českého a slovenského výtvarného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu „v zákrutách podivuhodného 20. storočia“. Na výstave sú niektoré diela prezentované prvýkrát.

Spolu s kurátormi Dušanom Buranom a Katarínou Kolbiarz Chmelinovou sa rozlúčime s nestálou expozíciou gotiky a baroka nestex. „Expozícia priniesla v roku 2014 netradičný pohľad na prezentáciu najvýznamnejších diel 14. – 18. storočia z hľadiska ich funkcie, umeleckého zámeru a experimentu – oproti obvyklému zdôrazneniu chronológie či vysvetľovaniu ikonografie. Neraz sa preto postarala o búrlivé diskusie na poli vystavovania starého umenia,“ prezrádza Dušan Buran a pozýva na poslednú možnosť zažiť expozíciu, ktorá bola súčasťou SNG vyše štyroch rokov.

Počas celého večera bude k dispozícii letná terasa pred Esterházyho palácom s dobrým jedlom a nápojmi z kuchyne Berlinky, s obľúbenou zmrzlinou Koun a s kvalitnou hudobnou selekciou s Beyuzom. Gratulanti neobídu naprázdno – na pamiatku narodenín SNG sa budú môcť odfotiť v špeciálnej fotobúdke, v kníhkupectve Ex Libris v SNG si budú môcť nakúpiť so zľavou a odnesú si od nás i narodeninový darček: veľkoformátové plagáty s autorskými fotografiami zákutí galérie, ktoré nafotil Ján Kekeli špeciálne pre Živijó!

SNG v skratke

Slovenská národná galéria vznikla z iniciatívy spisovateľa a politika Ladislava Novomeského ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrnovýchovná inštitúcia zákonom Slovenskej národnej rady z 29. júla 1948. Počas svojej existencie systematicky buduje zbierky výtvarných diel rôznych historických období a všetkých výtvarných disciplín domáceho i zahraničného pôvodu – maliarstva, sochárstva, kresby, grafiky a postupne aj insitného umenia, fotografie a scénografie, architektúry, úžitkového a intermediálneho umenia slovenského aj európskeho pôvodu.

Za sedemdesiat rokov sa SNG rozrástla – zbierkový fond, ktorý začínal s 500 zbierkovými predmetmi, ich dnes napočíta takmer 70 000. Na riaditeľskej stoličke sa vystriedalo 13 riaditeľov a riaditeliek, dodnes je tým „najdlhším“ a aj najdôležitejším doktor Karol Vaculík, a z pôvodných 13 zamestnancov je dnes takmer 200 kolegov. Okrem komplexu budov v Bratislave (Vodné kasárne, Premostenie a Esterházyho palác) pribudli do správy SNG vysunuté pracoviská – v roku 1969 pamiatkovo zrekonštruovaný Zvolenský zámok s významnou kolekciou starého umenia 14. – 19. storočia a tiež novostavbu Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku, postavená s cieľom dlhodobého prezentovania a uchovania výtvarného diela, ktoré umelec daroval štátu. V roku 1972 prešiel pod SNG aj renesančný kaštieľ Strážky v Spišskej Belej obklopený anglickým parkom z 19. storočia a spätý so životom a tvorbou Ladislava Mednyánszkeho; v roku 1973 Schaubmarov mlyn v Pezinku-Cajle z obdobia baroka s funkčnou mlynskou technológiou, do ktorého sa okrem insitného umenia dostali i výstavy moderného a súčasného umenia a dizajnu. Vysunuté pracoviská tvoria integrálnu súčasť SNG s vlastným výstavným a sprievodným programom. Okrem vlastných výstav spolupracuje SNG aj na množstve zahraničných. Od polovice 60. rokov sa SNG pod strechou Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky zúčastňuje i na bienále medzinárodného umenia v Benátkach.

SNG a jej rekonštrukcia

Už roky je rezonujúcou témou prebiehajúca rozsiahla rekonštrukcia celého areálu SNG. Pre havarijný stav bolo v roku 2001 uzavreté Premostenie – ikonická a zároveň rozporuplná stavba architekta Vladimíra Dedečka z prelomu 60. a 70. rokov 20. storočia, nasledovalo uzavretie Vodných kasární a rekonštrukcia Esterházyho paláca (2005 – 2006). Hoci víťazný návrh na rekonštrukciu celého areálu vzišiel z druhej architektonickej súťaže už v roku 2005 (Ateliér BKPŠ), rekonštrukcia sa v plnom rozsahu začala až na prelome rokov 2015 – 2016 a stavba sa realizuje ako celok. K dnešnému dňu sú dokončené základné búracie práce, dokončila sa hrubá stavba deväťpodlažného depozitárneho domu, sú postavené konštrukcie veľkej Dvorany a nových expozícií do Riečnej ulice a začalo sa s obkladom administratívnej budovy. Predpokladáme, že do zimy bude stavba uzavretá.

„Postupne napĺňame plán modernizácie galérie, ktorého súčasťou je invenčné riešenie verejných priestranstiev v hlavnom meste, ktorých bude areál galérie prirodzenou súčasťou. Rekonštrukciu by sme chceli rozšíriť aj o návrh a dodávku interiérov, exteriérov a expozícií, aby mohli návštevníci areál používať od začiatku tak, ako to architekti a investor zamýšľali,“ približuje Alexandra Kusá. Samotná SNG už do nových priestorov pripravuje výstavný plán – odborní pracovníci galérie v januári 2018 začali s prípravou budúcich stálych expozícií. „Tie by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z posledných rokov,“ vysvetľuje riaditeľka SNG. Od roku 2017 prechádza postupnou revitalizáciou i Schaubmarov mlyn v Pezinku a pripravujeme projekt rekonštrukcie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

SNG – posledné míľniky

Počas trvania rekonštrukcie bratislavského areálu SNG sa dočasné výstavy a sprievodné programy konajú v Esterházyho paláci, ktorého súčasťou je už niekoľko rokov i obľúbené kníhkupectvo Ex Libris v SNG a galerijná kaviareň Berlinka. SNG pokračuje vo svojej dlhodobej stratégii sprístupnenia čo najviac služieb návštevníkom, v rámci čoho zaviedla v roku 2014 voľný vstup do všetkých výstav a expozícií v Bratislave. Následný nárast návštevnosti sa galérii – aj napriek obmedzeným priestorom – darí udržiavať. Od zavedenia voľného vstupu bola najnavštevovanejšou výstavou viackrát ocenená výstava Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945, mapujúca premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v rokoch existencie slovenského štátu (od 20. 10. 2016 do 26. 2. 2017 ju videlo 26 176 návštevníkov).

K návštevnosti prispieva nemalou mierou i množstvo kvalitných sprievodných programov nielen k výstavám. Návštevníci SNG sú už zvyknutí na veľký výber kultúrno-spoločenských podujatí – stále miesto majú aj literárne, hudobné či filmové podujatia; a tiež na výchovno-vzdelávacie programy pre deti i dospelých. Veľký dôraz sa kladie na oblasť galerijnej pedagogiky – ani v nej nezaostáva SNG za zahraničnými galerijnými inštitúciami, čo dokladuje aj pôsobenie oddelenia v medzinárodnom prostredí. S návštevníkmi galéria aktívne komunikuje prostredníctvom svojej webstránky a profilov na sociálnych sieťach. Zároveň pokračuje v produkcii „tradičnejších“ obsahov – katalógov k výstavám, špeciálnych monografií a publikácií či ročeniek – od roku 2015 vo forme magazínu o umení 365°. Verejnosti slúži špecializovaný Archív výtvarného umenia a Knižnica SNG, ktorá má najbohatšie fondy umenovednej a umeleckohistorickej literatúry na Slovensku.

Jednou z priorít SNG v poslednom desaťročí bola digitalizácia zbierok, uchovávanie a prezentácia digitálneho obsahu. Vďaka Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia (CEDVU) bolo možné zrealizovať projekt Digitálna galéria (od júna 2011 do novembra 2015). V rámci projektu sa zdigitalizovalo vyše 101 000 zbierkových predmetov z 18 slovenských galérií, čo predstavuje 55 % objemu evidovaných slovenských galerijných zbierok. V digitalizácii sa pokračuje aj po skončení projektu – ku koncu roka 2017 stúplo toto číslo na približne 60 %. Významným výstupom projektu bolo i spustenie novej podoby Webu umenia v roku 2015 – online katalógu výtvarných diel zo zbierok SNG a z ďalších desiatich zapojených galérií. Vytvorený digitálny obsah tak otvoril a naďalej otvára nové perspektívy využívania a sprístupňovania umenia a zbierok verejnosti. Lab.SNG ako platforma SNG pre výskum a vývoj digitálnych technológií v galériách a múzeách sa zameral aj na rozširovanie svojej pôsobnosti v zahraničí – pre Moravskú galériu v Brne alebo pre Národnú galériu v Prahe vyvinul online katalógy ich zbierok, pričom Moravská galéria sa stala prvou českou galériou zapojenou do Webu umenia.

www.sng.sk

www.webumenia.sk

Tretí rok rekonštruujeme!

Voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava aj v roku 2018!