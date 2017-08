Živnostníci pozor, na zaplatenie novej sumy odvodov máte už len dva dni

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým sa od začiatku júla zmenila výška poistného na sociálne poistenie, zostávajú už len dva dni na zaplatenie novej sumy poistného. Novú výšku poistného je totiž potrebné zaplatiť do 8. augusta tohto roka. Upozorňuje na to hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder.

Tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, by si podľa neho mali včas zmeniť výšku odvodov. O novej výške sociálnych odvodov poisťovňa SZČO písomne informovala ešte minulý mesiac.

Nová suma poistného sa nevzťahuje na SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. SZČO s odloženým daňovým priznaním za minulý rok dostanú zo SP listy s informáciami o odvodových povinnostiach až v októbri. Ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2017. Ak sa im výška poistného zmení, novú sumu poistného takisto zaplatia prvýkrát do 8. novembra 2017. Za júl, august a september totiž uhrádzajú tieto SZČO poistné v rovnakej sume, v akej ho platili za obdobie do 30. júna 2017.

Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v tomto roku dosahuje 441,50 eura, z čoho poistné predstavuje 146,35 eura. Ku koncu júna tohto roka platilo minimálnu výšku poistného 132,7 tisíca SZČO, čo je 65,23 % z celkového počtu povinne poistených SZČO. Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie odvodov dosahuje 6 181 eur a maximálne poistné z toho tvorí 2 048,99 eura. Takúto sumu poistného ku koncu júna tohto roka do SP platilo 284 SZČO, čo je 0,13 % z celkového počtu povinne poistených SZČO.