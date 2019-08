Živnostníci s odkladom daní dostanú oznámenie o sociálnych odvodoch až v októbri

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania dostanú zo Sociálnej poisťovne (SP) oznámenie o poistnom až v októbri. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Listová zásielka alebo e-schránka

Toto oznámenie SZČO podľa neho dostanú listovou zásielkou alebo cez e-schránku, ak ju má podnikateľ zriadenú, do 21. októbra 2019. „Nemusí ich teda znepokojovať, ak v júli nedostali žiadnu informáciu od Sociálnej poisťovne,“ tvrdí hovorca poisťovne.

Podnikateľom, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, sa prehodnocuje vznik, zánik povinného poistenia alebo výška poistného až k 1. októbru 2019. Poistné potom prvý raz zaplatia za október so splatnosťou do 8. novembra 2019.

Daňové priznanie v riadnom termíne

Živnostníkom, ktorí odovzdali daňové priznanie v riadnom termíne, Sociálna poisťovňa zaslala všetky potrebné informácie o novej výške poistného (listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú) do 22. júla tohto roku. Poistné v novej výške sú povinní prvý raz zaplatiť do 8. augusta 2019.

„V prípade otázok ohľadom oznámenej výšky poistného alebo ak má SZČO pocit, že mala dostať oznámenie a nedostala, treba sa informovať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo telefonicky v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne,“ dodal Višváder.