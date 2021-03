Živnostníci s odloženými daňami si musia zmeniť trvalý príkaz v banke, môže za to nová suma odvodov

Časť samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré mali vlani predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, si vzhľadom na novú sumu sociálnych odvodov musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke.

Prvý raz totiž zaplatia do Sociálnej poisťovne poistné v novej výške za február do 8. marca tohto roka. Ide o tie SZČO, ktoré počas koronakrízy podali daňové priznanie za rok 2019 v období od apríla do 2. novembra minulého roka. Podrobné informácie o novej sume poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v minulom mesiaci.

Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre SZČO v tomto roku dosahuje 546 eur, z čoho poistné predstavuje 180,99 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie odvodov je na úrovni 7 644 eur a maximálne poistné z toho tvorí 2 533,98 eura.