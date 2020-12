Život sa dá ukončiť rôznymi spôsobmi. Lučanskému nemohli odizolovať všetky veci, hovorí bývalý policajný vyšetrovateľ

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský sa v utorok podvečer pokúsil v prešovskej väznici o samovraždu. Podľa doteraz dostupných informácií leží v kritickom stave v nemocnici. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan po tomto incidente končí vo funkcii.

Samotný riaditeľ prešovskej väznice Norbert Kundrák sa z postu odísť nechystá. Rovnako nateraz ostáva vo funkcii aj ministerka Mária Kolíková (Za ľudí), ktorú opozícia vyzýva, aby za incident vyvodila aj osobnú zodpovednosť.

Prípadom pokusu o samovraždu sa ešte v utorok začal zaoberať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Kompetentní tvrdia, že z doterajšieho vyšetrovania nevyplýva, že by väzenská stráž pochybila. Bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok pre Webnoviny.sk hovorí, že samovraždy v cele nie sú bežné, ale nie výnimočné.

Generál Lučanský bol v tzv. kolúznej väzbe, keď sa pokúsil o samovraždu. Aký je režim v takej väzbe?

Je to v podstate najhoršie obmedzenie slobody, pretože kolúzna väzba je v podstate väzba, ktorá ma zamedziť akékoľvek ovplyvňovanie prípadu. To znamená nahováranie alebo presviedčanie spoluobvinených, svedkov na zmenu postoja v trestnej veci. A ak sa má tento účel docieliť, tak takáto osoba musí byť doslova obmedzená vzťahu k tým najbližším aj okoliu. To znamená, že takáto osoba nemá prístup k iným ľudom. Je to teda najtvrdšie obmedzenie osobnej slobody.

Lučanského kontrolovali v cele každú pol hodinu. Je to bežný režim pri kolúznej väzbe?

Kontroly môžu byť aj individuálne. Predtým bolo avizované, že sa mu niečo stalo a zachytil som aj cez médiá, že mu doporučovali aj psychiatra, tak možno aj pre jeho ochranu bola táto kontrola. Dvadsaťštyri hodín však nemôže nikto pri obvinenom sedieť a ak pán Lučanský využil ten čas, tak ho využil.

Stretli ste sa vo vašej praxi so samovraždami obvinených? Je to častý jav?

Časté to nie je, ale pamätám si, že v dobe, keď som robil vyšetrovateľa, tak som sa s tým stretol. Ako mi raz hovorila vedúca zdravotného strediska ústavu v Leopoldove, ktorá je už je teraz v civile, prvé tri mesiace sú veľmi záťažové na psychiku väzňa, pretože to je radikálna zmena v spôsobe života.

To obmedzenie, samozrejme, vplýva na psychiku a vôbec tí ľudia sa s tým ťažko vyrovnávajú. Je to individuálne, ale treba určitý čas, kým si človek na nové pomery zvykne. Niekto si nechce zvyknúť a urýchli to tým, že ukončí život. Takže áno, stáva sa vo väzniciach, že sú samovraždy, ale nie je to bežné. Aspoň ja takú informáciu nemám, ale zažil som to.