Život včiel v niečom pripomína prácu v Amazone

Práca v spoločnosti Amazon je zaujímavá sama osebe ale nemenej zaujímavé sú aj rôzne mimopracovné záľuby jej zamestnancov. A Pavol Čelár z Vinohradov nad Váhom jednu takú má. Dokonca ako by ho k nej predurčovalo jeho meno. Včelárstvu sa venuje ako prvý z rodiny, postupne ale k nemu naučil inklinovať aj jej ďalších členov. Ako vraví, toto hobby je v mnohom podobné práci v seredskom závode, obe činnosti sú značne prepojené s témou udržateľnosti a úcte k okoliu.

Foto: Amazon

Keď rodine oznámil, že ide chovať včely, dostalo sa mu množstva skeptických pohľadov. „Každý čakal, že ma to bude baviť tak pol roka a predám to,“ usmieva sa pri tejto spomienke. „Medzičasom som však už k tejto aktivite zlákal aj môjho krstného a myslím si, že nebude z rodiny posledný.“ Pavol začal v Amazone pracovať v októbri 2020 ako IT support inžinier. Jeho tím sa teda stará o celú IT infraštruktúru. Prepojenie IT a včelárstva rozhodne bežné nie je, ako sa teda k nemu dostal? „Začalo to niekedy v roku 2017 a je to už takmer na deň presne päť rokov, čo sa tomu venujem. Prvý kontakt so včelami som mal vďaka YouTubu,“ predsa len nezaprie svoje IT ja Pavol. Po roku študovania rôznych videonávodov a komunikácie so skúsenejšími včelármi si zadovážil prvé včelstvo. „Trvalo mi približne rok, kým som sa na to odvážil a v súčasnosti mám týchto včelstiev desať. Jedno včelstvo rovná sa jeden úľ, a to v lete predstavuje asi 50 – 60 tisíc včiel, v zime tak štvrtinu z toho,“ približuje zaujímavé čísla.

Foto: Amazon

Čo je na chovaní včiel a výrobe medu najťažšie?

Odpoveď asi až tak neprekvapí, podobná je asi pri väčšine záľub – financie. „Je to finančne náročné hobby, pri ktorom nemôžete čakať, že sa vám investície vrátia už po roku – rodinný rozpočet na to musí byť pripravený,“ upozorňuje možných nasledovateľov Pavol. Za najvyšší vstupný náklad označil drevo. Druhou podstatnou vecou je odhodlanie začínajúceho včelára. „Včelár musí byť veľmi trpezlivý a nemôže sa včiel báť. Včely cítia keď sa ich človek bojí a sú vtedy útočnejšie,“ opisuje predpoklady na túto činnosť Pavol. „To odhodlanie musí byť také, že síce dostanem prvých 10 žihadiel, ale budem v tomto koníčku pokračovať.“

Foto: Amazon

Med z bežných potravín by som si už nekúpil

Med sa vytáča po sezónach a sezóna je keď kvitne repka, agát či slnečnica. „Dobrý včelár vie v sezóne – teda zhruba od mája do septembra vytočiť med aj päťkrát. Ja to robím tak, že včelám asi polovicu medu nechám, aby im nechýbal a nemusel som ich umelo dokrmovať,“ opisuje svoj systém práce. Spomína si však aj na svoje predvčelárske obdobie. „Predtým som si kupoval med v reťazcoch za cenu asi štyroch eur bez toho, aby som sa nad tým nejako hlbšie zamýšľal. No odkedy včelárčim, med v potravinách zďaleka obchádzam.“ Sám ročne pripraví asi 150 kíl medu a posledné dva roky skúsil spracovať už aj medovinu.

Foto: Amazon

Amazon je tiež taký úľ, ktorý funguje na udržateľnosti

Pred prácou v Amazone montoval internetové pripojenia a ešte aj v momente keď z nej prišiel domov, stále mu zvonil telefón. „Som veľmi vďačný za podporu od firmy aj od kolegov, časová flexibilita mi v mojej záľube veľmi pomáha.“ Zároveň o svojom hobby rád rozpráva aj kolegom. „Niektorí z nich už ku mne prišli aj na prezentáciu,“ usmieva sa. „Aj moja práca aj moje hobby spolu v mnohom súvisia a vidím tam viaceré prepojenia. Na dosiahnutie kvalitného výsledku tiež treba súhru mnohých členov,“ dodáva.

Svoje hobby chce ale stále brať ako koníček, nie ako biznis. Baví ho napríklad radiť mladým včelárom.

Foto: Amazon

A aký ma aktuálny včelársky sen?

Keďže včely má umiestnené v rodičovskom dome na konci záhrady, kde sú síce pásom stromov oddelené od susedov a je tam ovocný sad, ktorý ich vykrmuje, s priateľkou pracujú na vlastnom dome. „Chcel by som už mať svoje včelstvá vo svojom a rád by som nimi oslovoval ďalších ľudí a možno formou prezentácií im ukazoval fascinujúci život včiel. Toho, čo vedia dosiahnuť bez ľudského zásahu,“ odhaľuje svoje plány do budúcnosti Pavol.

Foto: Amazon

