Životné minimum sa zvýšilo, príspevok na nezaopatrené dieťa by mal stúpnuť o 50 centov

Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa od začiatku budúceho roka majú zvýšiť o 2,5 %. Sumy týchto dávok totiž podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzrastú o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšilo životné minimum. Dávka pre jednotlivca by mala ísť nahor o 1,60 eura na 66,30 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 3,10 eura na 126,20 eura, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 4,50 eura mesačne na 184,30 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Vzrastú aj sociálne dávky

Sociálna dávka pre bezdetnú dvojicu by mala vzrásť o 2,80 eura mesačne na 115,30 eura, pre dvojicu s jedným až štyrmi deťmi o 4,20 eura mesačne na 172,60 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 5,70 eura mesačne na 232,60 eura.

Ochranný príspevok k dávke hmotnej núdzi napríklad pre starobného či invalidného penzistu alebo osamelého rodiča by mal stúpnuť o 1,70 eura na 67,90 eura. O 1,70 eura na 67,90 eura mesačne má tiež vzrásť aktivačný príspevok pre nezamestnanú osobu a o 3,30 eura na 135,70 eura aktivačný príspevok pre pracujúceho člena domácnosti.

Ak je členom domácnosti tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku, dávka pre takúto osobu má ísť nahor o 0,40 eura na 14,60 eura mesačne a pre osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav o 0,90 eura mesačne na 37,30 eura.

Príspevok na bývanie

Príspevok na nezaopatrené dieťa má vzrásť o 0,50 eura na 18,60 eura mesačne. Príspevok na bývanie pre domácnosť s jedným členom má ísť nahor o 1,40 eura na 57,20 eura a pre viacčlenné domácnosti má táto dávka stúpnuť o 2,20 na 91,40 eura.

„V roku 2020 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne približne 68 120 príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, resp. domácností v hmotnej núdzi,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Zvýšenie sociálnych dávok a príspevkov k týmto dávkam si v budúcom roku zo štátneho rozpočtu vyžiada 181,3 tisíca eur.