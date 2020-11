Životy nepočkajú a nepôjdeme dopredu, ale dozadu. Kritizuje Matovič pandemický plán Sulíka

Pandemický plán, ktorý pripravuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) na čele s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), nie je relevantný.

Na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že „životy nepočkajú“.

Kým by na Sulíka čakali, zomrelo by podľa premiéra možno sto či dvesto ľudí. Predseda vlády vyzval predsedu SaS, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom.

Ak SaS niečo pripraví, má to podľa premiéra ponúknuť krajinám, kde situáciu nezvládajú. Doplnil, že ak Sulíkovi odobrí plán pandemická komisia, konzílium odborníkov a Ústredný krízový štáb, tak ho budú akceptovať. Potom však celé Slovensko zmení podľa neho smer a nepôjde dopredu, ale dozadu.