Zlaťa dobodala 49-ročného Petra, obvinili ju zo zabitia

BRATISLAVA/VRANOV NAD TOPĽOU 7. novembra (WebNoviny.sk) – Obvineniam zo zabitia čelí 53-ročná Vranovčanka, ktorá vo štvrtok predpoludním pripravila o život 49-ročného Petra. Incident sa stal v jednom z bytov na vranovskom sídlisku Lúčna.

Ako agentúru SITA informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, Zlaťa po predchádzajúcej hádke opakovane bodla muža do hlavy, Peter utŕžil dve rany do temena a tri do tváre.

Následkom zranení dostal šok a vykrvácal. Obvinená žena je v cele, spracovaný bude aj návrh na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí trest na deväť až dvanásť rokov.