Zlaté glóbusy pre najlepšie filmy získali 1917 Sama Mendesa a tarantinovka Vtedy v Hollywoode

Ceny Zlatý glóbus pre najlepšie filmy získali vojnová dráma 1917 a dramédia Vtedy v Hollywoode. Najviac trofejí, tri, si pritom v rámci 77. ročníka udeľovania cien Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) vyslúžil druhý menovaný.

Snímka, ktorú vyhlásili za najlepší film spomedzi komédií a muzikálov, vyniesla aj Quentinovi Tarantinovi sošku za scenár a Bradovi Pittovi za herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Vďaka vojnovej snímke 1917, ktorá zvíťazila v kategórii dramatických filmov, získal aj Sam Mendes trofej za réžiu.

Ceny za herecké výkony v drámach získali Joaquin Phoenix (Joker) a Renée Zellweger (Judy), zatiaľ čo komédie alebo muzikály vyniesli ocenenia Taronovi Egertonovi (Rocketman) a Awkwafine (The Farewell).

Dramédia Manželská história, ktorá so šiestimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách 77. ročníka Zlatých glóbusov, napokon získala len jedno ocenenie – za herecký výkon vo vedľajšej úlohe pre Lauru Dern.

V kategórii cudzojazyčných filmov triumfoval juhokórejský Parazit a za najlepší animovaný film vyhlásili Hľadá sa Yeti.

V televíznych kategóriách si tri projekty rozdelili po dve ceny. Medzi dramatickými seriálmi triumfoval Boj o moc (2018) a glóbus za najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme si prevzal Brian Cox.

Za najlepší televízny seriál spomedzi komédií alebo muzikálov vyhlásili Potvoru (2016 – 2019) a cenu za najlepší ženský herecký výkon v týchto žánroch získala predstaviteľka hlavnej úlohy Phoebe Waller-Bridge.

Dve ceny si vyslúžil aj miniseriál Černobyľ (2019), ktorý vyhlásili za najlepší miniseriál alebo televízny film, a Stellana Skarsgarda, ktorý v ňom stvárnil Borisa Ščerbinu, ocenili za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Ďalšie ceny v televíznych kategóriách získali Olivia Colman (Koruna), Ramy Youssef (Ramy), Russell Crowe (Najsilnejší hlas), Michelle Williams (Fosse/Verdon) a Patricia Arquette (Odhalenie).

Počas galavečera odovzdali aj špeciálne ocenenia. Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo vo filmovom priemysle si prevzal Tom Hanks a Cenu Carol Burnett za celoživotný prínos v televízii Ellen DeGeneres. Moderátorom galavečera bol Ricky Gervais.

Zlatý glóbus

prehľad víťazov a víťaziek v 77. ročníku

FILMY

Najlepší film – dráma: 1917

Najlepší film – komédia alebo muzikál: Vtedy v Hollywoode

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme: Joaquin Phoenix – Joker

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme: Renée Zellweger – Judy

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Taron Egerton – Rocketman

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Awkwafina – The Farewell

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Brad Pitt – Vtedy v Hollywoode

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Laura Dern – Manželská história

Najlepšia filmová réžia: Sam Mendes – 1917

Najlepší filmový scenár: Quentin Tarantino – Vtedy v Hollywoode

Najlepšia pôvodná hudba: Hildur Gudnadóttir – Joker

Najlepšia pôvodná pieseň: I’m Gonna Love Me Again (Elton John a Bernie Taupin) – Rocketman

Najlepší animovaný film: Hľadá sa Yeti

Najlepší cudzojazyčný film: Parazit

TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál – dráma: Boj o moc

Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál: Potvora

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme: Brian Cox – Boj o moc

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme: Olivia Colman – Koruna

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli: Ramy Youssef – Ramy

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli: Phoebe Waller-Bridge – Potvora

Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme: Russell Crowe – Najsilnejší hlas

Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme: Michelle Williams – Fosse/Verdon

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe seriálu, miniseriálu alebo televízneho filmu: Stellan Skarsgard – Černobyľ

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe seriálu, miniseriálu alebo televízneho filmu: Patricia Arquette – Odhalenie

Najlepší miniseriál alebo televízny film: Černobyľ