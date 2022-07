Zlaté Moravce a Skalica si vo Fortuna lige podelili body, ViOn dvakrát doťahoval náskok nováčika

Futbalisti Zlatých Moraviec a Skalice si v 2. kole Fortuna ligy 2022/2023 pripísali do tabuľky prvý bod, získali ho za remízu v piatkovom večernom súboji na pôde ViOn-u 2:2.

V prvom kole nováčik zo Skalice prehral doma s Ružomberkom 0:2 a Zlaté Moravce na pôde Trnavy tiež 0:2. V druhom ligovom súboji tejto sezóny mali k triumfu bližšie Záhoráci, ktorí dvakrát viedli.

Haša oslabil Skalicu

Na presný zásah stredopoliara Yanna Michaela Yaa z 26. minúty ešte pred polčasovou prestávkou odpovedal z pokutového kopu obranca Michal Pintér.

Po zmene strán zariadil hosťom v 65. minúte najtesnejší náskok Ondřej Rudzan, no o desať minút neskôr po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy skúsený útočník skalického tímu Roman Haša a futbalisti Zlatých Moraviec „presilovku“ využili v 85. minúte gólom Karola Mondeka.

„Mne sa bod máli, lebo sme v zápase mali dobrá fázy, kedy sme z tlaku mohli vyťažiť viac. Boli tam však aj úseky, kedy sme súpera príliš pustili hrať a doplatili sme na to. Dvakrát sme museli doťahovať nepriaznivý stav a napokon sa nám to podarilo. Myslím si, že pre víťazstvo sme mali a mohli spraviť viac. Chýba nám väčšia zohratosť, dávame sa dokopy za pochodu,“ zhodnotil po súboji domáci kormidelník Ján Kocian v prenose Nova Sport.

Hosťujúci kouč Juraj Jarábek mal trochu iný názor ako jeho trénerský kolega. „Domáci musia byť spokojnejší s bodom, pretože tam bolo niekoľko sporných okamihov. O víťazstvo sme prišli sami, pretože Haša je dosť skúsený na to, aby nespravil takéto situácie, aké spravil. ViOn môže byť spokojnejší. Bohužiaľ, v závere prišla chyba, ale futbal je o chybách. Škoda toho, duel sme mohli uzavrieť už skôr. V druhom polčase sme totiž domácich nepúšťali do vážnejších situácií,“ zhodnotil do mikrofónu televízie Nova Sport.

Žilina hostí Dunajskú Stredu

Zostávajúcich päť duelov 2. kola základnej časti Fortuna ligy 2022/2023 je na programe počas víkendu.

V sobotu sa Michalovce nastúpia v Poprade proti „domácemu“ Liptovskému Mikulášu a hráči Trenčína v Bratislave vyzvú úradujúceho majstra ŠK Slovan.

V nedeľu Žilina hostí Dunajskú Stredu, do Ružomberka pricestuje Podbrezová a do Trnavy futbalisti Banskej Bystrice.