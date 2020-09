„Zlatí rytieri“ prestrieľali Sekerov Dallas, ale tretí zápas finále Západnej konferencie nevyhrali (video)

Slovenský hokejista Andrej Sekera a jeho tím Dallas Stars sú bližšie k finále NHL ako Vegas Golden Knights. V treťom zápase finále Západnej konferencie hráči Dallasu zdolali Vegas 3:2 po predĺžení, hoci ich súper dominoval v strelách na bránku 40:23.

Sekera s plusovým bodom

Ruský útočník Alexander Radulov skóroval už v 31. sekunde predĺženia, jeho krajan Anton Chudobin sa predviedol 38 zákrokmi. Stali sa druhou a prvou hviezdou zápasu.

Skúsený Sekera odohral 15:17 min, z toho 5:12 min v oslabení. Do štatistík mu zapísali dva „hity“ a tri bloky a na konci zápasu mal jeden plusový bod. Hráči Dallasu viedli 1:0 aj 2:1, ale v tretej tretine čelili miestami drvivému tlaku súpera.

Hokejisti z Las Vegas v tretej dvadsaťminútovke suverénne vládli v streleckých pokusoch 18:4, ale bolo im to málo platné. Pozorný Chudobin všetko pochytal. A v predĺžení Dallas udrel hneď z prvého pokusu na bránku. Radulov si v útočnej tretine prevzal krížnu prihrávku od Joea Pavelského a švihom popri vyrážačke prekonal švédskeho obra v bránke Vegas Robina Lehnera.

Radulov pochválil Pavelského za prihrávku

Tridsaťštyriročný Radulov skóroval po tretí raz v kariéry v predĺžení zápasu play-off NHL, druhýkrát v aktuálnej edícii. Radulov má na konte v play-off 2020 dovedna osem gólov a štyri asistencie.

„Nekorčuľoval, ale letel som po ľade, keď som videl priestor, kde nebol nikto. Pavelski mi poslal skvelú prihrávku do útočnej zóny a potom som len privrel oči a vystrelil. Vlastne žartujem, nezatvoril som oči. Lehner je dobrý brankár, nenecháva tam veľa priestoru. Mal som šťastie, že mi to tam prešlo,“ skonštatoval Radulov.

„Bol to jeden z tých zlomových momentov, ktoré sa dejú v hokeji. Rýchlo sme si posúvali puk a Pavelski to výborne prečítal. Celá lavička sme kričali – daj mu to na šírku,“ skonštatoval Rick Bowness z lavičky Dallasu.

„Zlatí rytieri“ nepremieňali šance

Jeho náprotivok Peter DeBoer smutne doplnil: „Bola to zasa jedna z tých nocí… V tretej tretine sme mali množstvo šancí a mali sme rozhodnúť zápas v poslednej päťminútovke. Naše puky končili na nesprávnych hokejkách.“

Brankár Lehner nastúpil do tretieho zápasu finále Západnej konferencie s vizitkou dvoch shutoutov po sebe a napokon prvýkrát kapituloval až z hokejky obrancu Jamieho Oleksiaka 17 sekúnd pred koncom druhej tretiny.

Dovtedy ťahal 171 minút a 27 sekúnd bez inkasovaného gólu, predtým naposledy ho prekonal 3. septembra obranca Vancouveru Quinn Hughes v zápase číslo 6 semifinálovej série na Západe. Potom dostal v jednom zápase v bránke Vegas prednosť Marc-André Fleury.

Štvrtý zápas série medzi Dallasom a Vegas príde na rad v sobotu 12. septembra.