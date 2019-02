Zlatica Kušnírová vyzvala na podporu vyšetrenia vraždy a prešetrenia káuz, o ktorých písal Kuciak

PREŠOV/KOŠICE 21. februára (WebNoviny.sk) – Na podporu v nedobrovoľnom boji o nezávislé vyšetrenie vraždy Jána a Martiny a prešetrenie káuz, o ktorých písal zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak, vyzvala účastníkov štvrtkového spomienkového zhromaždenia na zavraždených Jána a Martinu v Prešove mama zavraždenej snúbenice novinára Zlatica Kušnírová. Ako uviedla vo svojom príhovore, ide o lepšiu budúcnosť všetkých.

Posledný telefonát s dcérou

Kušnírová ľudí vyzvala aj k tomu, aby neboli pasívni a neostávali ticho. „Treba zodpovedne voliť a očistiť tento mafiánsky štát, aby zajtra ďalší novinár, ktorý odhaľuje tú špinu okolo, neprišiel o život,“ povedala Kušnírová, ktorá sa vrátila aj k udalostiam spred roka a spomienkam na posledný telefonát s dcérou, ale aj okolnosti, keď sa o tragédii dozvedela.

„Keď hovorili, že na mieste sú policajti a hovoria, že sa stal trestný čin, myslela som si, že bol únik plynu v dome. No ani v najhoršom sne som nemyslela, že by ich mohol niekto zavraždiť,“ uviedla mama Martiny. Tú, ako aj Jána Kuciaka, učili podľa Kušnírovej rodičia celý život hodnotám a snažili sa z nich vychovať slušných a poctivých ľudí.

„Nemôžem pochopiť prečo sa to stálo práve im, veď oni nikdy nič zlé neurobili. Je to ako zlý sen. Zobrali nám naše drahé deti. My už nežijeme, iba prežívame a bojujeme z posledných síl, aby potrestaní boli všetci tí, ktorí to urobili a ktorí to dovolili, aby sa to už viac na Slovensku nestalo,“ uviedla Zlatica Kušnírová.

Kiska otvoril podujatie v Košiciach

Zlatica Kušnírová sa po vystúpení v Prešove presunula na ďalšie zhromaždenie Za slušné Slovensko do Košíc, kde je večer v priestoroch Kulturfabrik Tabačka aj 24-hodinový verejný maratón čítania novinárskych textov zavraždeného Jána Kuciaka.

Podujatie symbolicky o 20:20, teda v čase určenom ako čas vraždy Jána a Martiny, otvoril prezident Andrej Kiska. Zhromaždenia k prvému výročiu vraždy novinára a jeho snúbenice sa vo štvrtok konali aj v ďalších ôsmich mestách na východe Slovenska.

Ako dodal jeden z organizátorov prešovského podujatia novinár Michal Frank, odkaz akcie je jasný – Nezabudneme a pokračujeme!

„Pokračujeme v odkaze práce Jána Kuciaka, ktorý písal o veciach, ktoré poukazujú na určité prepojenia slovenských vládnych špičiek s mafiou. Možno preto bol aj zavraždený. Ľudia nie sú apatickí a chcú žiť v krajine slušnej a nie napojenej na mafiu,“ uviedol Frank.

Na podujatí vystúpili aj ďalší rečníci aj hudobníci Viki Olejárová, Edo Klena a Katarína Koščová. Odhadom zhruba dve- až tri tisícky ľudí si zavraždenú dvojicu pripomenuli minútou ticha aj zapálením sviečok.