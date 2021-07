Zlatka Puškárová už tiež patrí do ADELI rodiny

„Na týchto miestach si človek uvedomí, akými malichernosťami často žije a ako môže ďakovať za každý jeden deň, ktorý prežije v zdraví. Vidím tu, ako statočne a oddane sa dá niesť ťažký kríž“. – reagovala už po prvých stretnutiach s rodinami v ADELI novinárka a moderátorka TV Markíza Zlatka Švajdová Puškárová. So zámerom zblížiť krstnú mamu kalendára na rok 2022 s názvom SILA RODINY s klientami ADELI zorganizovala Nadácia ADELI podujatie „Deň so Zlatkou Švajdová Puškárovou“. Odvážnu novinárku, hľadajúcu pravdu a zmysel v rozhodnutiach predstaviteľov politického života si ľudia hlboko vážia. Tentoraz vhupla rovno do intenzívneho terapeutického režimu neurorehabilitačného ADELI Medical Center.

Prostredníctvom svojej Nadácie vysiela ADELI do spoločnosti jednoznačný signál: Nečakajme, kým sa pohybovo či mentálne znevýhodnení budú integrovať medzi bezproblémovú populáciu. Integrujme sa my, zdraví! Líderka Nadácie ADELI Zuzana Cyprichová vidí zmysel v posilňovaní pomoci rodinám: „Človek odkázaný na starostlivosť najbližších príbuzných a priateľov rodiny musí mať nárok na zlepšovanie zdravotného stavu. Úľavu potom pociťuje celá komunita. Preto venujeme aj v Nadácii maximálny čas a pozornosť rodinám a komunitám, ktoré to potrebujú najviac. Zaslúžia si vypočutie, obrovskú úctu a rešpekt.“ Sila dobrých vzťahov medzi najbližšími ľuďmi sa ukazuje ako najdôležitejší prvok v zlepšovaní perspektívy ľudí so znevýhodneniami. Všeobecne predsa platí, že sieť láskyplných vzťahov rozhoduje o naplnení potrieb a túžob každého z nás. „Zlatka zosobňuje empatického, láskavého človeka, ktorý sa okamžite naladil na Adelácku nôtu. A tak sme sa spolu nielen fotili, ale aj smiali a plakali.“ – hovorí Zuzana Cyprichová.

Foto: ADELI

Zlatka si užila silu úžasného kolektívu angažovaných terapeutov. Sériu spontánnych fototermínov v priestoroch ADELI sprevádzali stretnutia s fanúšikmi, rozhovory plné empatie a porozumenia. Z terapie v hyperbarickej komore dobehla na stretnutie mamička Ivana, ktorá rehabilituje v ADELI s malým Jakubom. „Milujem Zlatku, cítim, že aj v telke aj takto osobne mi hovorí akoby z duše!“.

„Mám radosť, že populárni ľudia s vplyvom na spoločnosť prídu do ADELI zdieľať životné zážitky a spoznať, ako sa žije ľuďom, ktorých hlas často nepočuť.“ – komentuje srdečné stretnutie Renátka, ktorej život sa prudko zmenil po narodení Andrejky, dnes už mladej ženy so zriedkavým genetickým ochorením.

Zlatka neskrývala dojatie i pokoru: „Vážme si zdravie. Obyčajne, až keď ho človek stratí, zistí, aké je pre neho dôležité. Som vďačná za možnosť povzbudiť rodiny a prejaviť im veľký obdiv.“

Foto: ADELI

Pri okrúhlom stole dala Nadácia ADELI priestor mamám a otcom vyjadriť sa, čo v ich živote prebieha inak, koľko síl a námahy ich starostlivosť stojí a ako pritom dokážu stále realizovať svoje životné plány. Opäť sa potvrdilo, že životné šťastie a prosperita sú priamo úmerné ochote okolia nezištne pomáhať. „Konštatovali sme, že zdieľame predsa spoločné obavy o zdravie detí! Rodinám, ktoré sa 24 hodín denne starajú o imobilného člena pomôže, ak im venujete čas. Krátky rozhovor a prejav uznania je minimum, čo môžeme všetci urobiť.“ – zdieľa názor ďalší účastník okrúhleho stola. „Všetci precítili autentickú atmosféru, a ešte do noci medzi rodinami v sms-kách rezonoval silný zážitok z tohto dňa. Typické pre Adeli: rýdza radosť jeden z druhého, zdieľanie, úprimnosť a to, že sa nikto na nič nehrá.“ – dopĺňa líderka Nadácie ADELI.

Zlatka si užila i štipku umenia na workshope maľovania kamienkov s deťmi. Ľudia v ADELI veria, že napredovanie človeka je totiž možné vždy, ak sa rozvíjajú jeho schopnosti komplexne. „Našla som tu skvelých ľudí, ktorí vracajú iných do života. Obdivuhodne sa starajú o osudom skúšaných a popri rehabilitácii im dávajú nesmierne veľa lásky.“ – s týmito slovami opúšťala Zlatka ADELI.

Foto: ADELI

Kalendár, ktorý Nadácia ADELI s krstnou mamou Zlatkou Švajdovou Puškárovou plánuje uviesť začiatkom septembra, je pre členov Nadácie ADELI prostriedkom zbierania financií na rehabilitačnú liečbu. Jeho vznik môže podporiť každý, komu nie je osud týchto rodín ľahostajný. Kalendár zobrazuje hlavné esencie pomoci: radosť, súdržnosť a chuť ísť ďalej. Odporúčanie našich silných mám a otcov z ADELI ostatným rodinám znie: „Hlavne treba napredovať. Hľadať, ako ísť ďalej a nevzdávať sa!“

Pomôcť k ich napredovaniu môžete aj Vy! Objednajte si kalendár alebo prispejte priamo cez platobnú bránu prostredníctvom objednaním kalendára alebo podporiť jeho vznik: https://www.nadaciaadeli.sk/sila-rodiny-kalendar-2022

Informačný servis