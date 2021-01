Zlato ako chytrá investícia v neistých časoch

Láka vás investovanie do zlata, ale neviete ako a či vôbec? Vyplatí sa v dnešnej dobe investovať do tohto drahého kovu, ktoré prežilo tisícročia? Prinášame všetko podstatné, čo by ste mali vedieť o tejto vzácnej investícii.

Zlato a vzácne kovy priťahovali pozornosť ľudstva už od nepamäti. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že centrálne banky sveta, veľké banky, firmy ale aj jednotlivci držia zlaté rezervy. Na svete neexistuje platidlo, ktoré by bolo používané a rešpektované po celom svete tak dlho, ako je zlato.

Vzácne, stabilné a nezničiteľné

Zlato nekoroduje, je odolné voči vzduchu aj vode a dokonca aj voči bežným kyselinám. Ale čo je najdôležitejšie je vzácne a trvácne. Ako jedno z mála je prijímané naprieč kultúrami aj storočiami. Dokonca neexistuje v histórii obdobie, kedy by zlato nebolo možné oceniť. Je to investícia, ktorá je odolná voči globálnym krízam, geopolitickým rizikám alebo znehodnoteniu domácej meny. A keď ostatné možné investície rastú na rizikovosti, cena zlata rastie tiež.

Foto: Česká mincovňa

Prečo zlato a nie peniaze?

Peniaze v priebehu času strácajú svoju hodnotu, čo sa odzrkadľuje cez infláciu, zatiaľ čo zlato si uchováva svoju hodnotu po celú dobu svojej existencie. Hlavne v dobách neistoty môže pomôcť ako istá investičná kotva. Presvedčil nás o tom aj rok 2020, kedy z dôvodu pandémie akcie zaznamenali prepad, ale cena zlata rástla. Hlavným dôvodom rastu ceny zlata boli nízke úrokové sadzby, oslabenie amerického dolára a obavy z pandémie koronavírusu či napäté vzťahy medzi USA a Čínou. Zlato od februára 2020 rástlo až sa 6. augusta 2020 dostalo na rekordnú cenu 2 067,15 USD za jednu uncu. (1 trojská unca = 31,1 gramov zlata). Postupne sa však situácia na svetových trhoch upokojila a tak na konci minulého roku 2020 dosiahla cena zlata hodnotu 1 850 USD za jednu uncu. Podľa prognóz americkej spoločnosti JPMorgan cena zlata sa do roku 2023 vyšplhá až na 4 000 USD za uncu vzhľadom k neustálemu tlačeniu peňazí FEDU a podhodnotenej inflácii.

Foto: Česká mincovňa

Ako a kde investovať?

Do zlata môžete investovať fyzicky alebo prostredníctvom burzy. Pri fyzickom investovaní, je dôležité si vybrať renomovanú a licencovanú spoločnosť, akou je napr. Česká mincovna, ktorá pôsobí na trhu už štvrťstoročie. „Jsme jedinou oprávněnou mincovnou, která může razit mince pro Českou národní banku. Mimo České republiky razíme mince i pro další zahraniční centrální banky a to pro Moldavsko, Arménsko, Libanon, Venezuelu a Spojené Arabské Emiráty,” prezradil Jaroslav Černý, marketingový manažér Českej mincovne. Ďalšou možnosťou je nákup zlatých certifikátov vydávaných bankami či investície do fondov na burzách, ktoré sú na zlato priamo viazané. Za investíciu do zlata sa považuje aj nákup akcií banských spoločností, ktoré ho ťažia, prípadne s ním obchodujú.

Čo si vybrať – tehličky, investičné mince či medaile

Výhodou zlatých tehličiek je že majú najvýhodnejšiu cenu za jeden gram, avšak treba počítať s tým, že sú priamo závislé na výkyvoch cien zlata na burze. Investičné mince či medaile spájajú časom preverenú hodnotu drahých kovov s hodnotou umeleckého diela, ktorú ďalej navyšuje obmedzený emisný náklad. Čím je nižší emisný náklad, tým sa zvyšuje potenciál zhodnotenia investície a zároveň jej pridáva aj zberateľský rozmer.

Foto: Česká mincovňa

Kde nakúpiť?

Kvôli nákupu zlata nemusíte nikde cestovať, investovať sa dá v pohodlí domova online. Ak však uprednostňujete osobný kontakt a konzultáciu vašej investície, navštívte pobočku renomovanej a licencovanej spoločnosti, kde sa môžete priamo poradiť s odborníkmi. Na záver, ako bonus, pri nákupe a predaji investičného zlata ste oslobodený od platenia daní.

TIP: Ak túžite po investícii s tradičným symbolom Slovenska, Česká mincovna si pre vás pripravila investičnú mincu Orol 2020. Reverznej strane kraľuje orol skalný, ktorý je symbolom Tatier, ktorého dopĺňa v pozadí za ním horský štít Kriváň. Averzná strana je posiata ornamentami čičmanského vzoru, ktorý je typickým doplnkom slovenskej ľudovej architektúry. Vďaka umeleckému spracovaniu môže byť minca využitá aj ako originálny a hodnotný darček napr. k narodeninám, narodeniu dieťaťa, promócii či svadbe.

Informačný servis