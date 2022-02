Slováci na olympiáde nedokončili preteky zmiešaných štafiet. Toto nie je biatlon, toto je len lotéria, zhodnotila Fialková

Nórske kvarteto Marte Olsbuová-Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö získalo na ZOH 2022 v čínskom Pekingu zlatú medailu v sobotňajšej súťaži biatlonových zmiešaných štafiet na 4x 6 km. Po dramatickom finiši striebro berú Francúzi so stratou 0,9 s na víťazov, bronz putuje do Ruska (+1,5 s).

Streľba miešala poradie v každom kole

Preteky v stredisku Čang-ťia-kchou výrazne ovplyvnil silný vietor a nízke teploty. Poradie štafiet sa menilo po každej streľbe v závislosti od toho, ako sa pretekári vyrovnali s podmienkami na strelnici. Preteky bez trestného okruhu absolvovali len Švédi a domáci Číňania.

Po prvom úseku viedli Nóri zásluhou Marte Olsbuovej-Röiselandovej, no Tiril Eckhoffovej to na strelnici nešlo. Na druhom úseku sa do čela dostali Francúzi dobrým výkonom Julie Simonovej, avšak Emilien Jacquelin mal problémy so streľbou a pred posledným úsekom tak viedli Rusi, na čelo ich vytiahol Alexander Loginov, aj keď na začiatku svojho úseku strácal na lídrov celú minútu.

V závere Eduard Latypov držal Rusov na čele aj po záverečnej streľbe, v tesnom závese však mal Francúza Quentina Fillona Mailleta a Nóra Johannesa Thingnesa Böa.

Obaja prenasledovatelia ho v závere predstihli. Nóri berú zlato napriek tomu, že v sobotu absolvovali až tri trestné okruhy, rovnako na tom boli aj Francúzi. Rusi ho síce odjazdili len raz, no v súčte im to stačilo len na bronz.

Fialkám nevyšla streľba

Ivone Fialkovej na prvom úseku nevyšla hneď prvá streľba, keď ani tri dobíjania jej nestačili na sklopenie všetkých terčíkov a musela absolvovať tri trestné kolá, po prvej položke tak bola na poslednej 20. priečka. Stojka jej už vyšla lepšie a po troch dobíjaniach bez trestného okruhu sa dostala pred Ukrajinku Vaľ Semerenkovú.

„Je to strašne náročné, aj som sa toho obávala. Sklamala ma ležka, pričom som sa bála stojky,“ komentovala Ivona Fialková pre RTVS. Sestre Paulíne odovzdala štafetu na 19. priečke.

Ani jej ležka nevyšla a musela absolvovať jeden trestný okruh, vo výsledkoch za ňou bola len slovinská súperka. V stoji Paulína Fialková dobíjala len raz posunula slovenský tím na 17. priečku. Na tretí úsek už nevybehli Slovinci, Bulhari ani Japonci.

Šimu stiahli z trate

Michal Šima mal náročnú úlohu a keď na strelnici netrafil v ležke ani raz z ôsmich pokusov, rozhodcovia ho stiahli z trate, pretože ho lídri predstihli o jedno kolo. Tomáš Sklenárik mal absolvovať závere tejto štafety, šancu predviesť sa však napokon nedostal.

V úvodnej biatlonovej súťaži si tak Slováci pripísali konečnú 17. priečku. „Dnes bol najväčší problém, že vietor sa zmenil v porovnaní s predchádzajúcimi dňami aj nástrelom. Snažila som sa robiť všeličo možné, ale nešlo to. Bolo to veľmi ťažké, zima umocňuje náročnosť podmienok v tejto nadmorskej výške. Toto nie je biatlon, toto je len lotéria,“ opísala Paulína Fialková sobotňajšie dianie v Číne.