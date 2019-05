Zlatú palmu v Cannes získala kórejská sociálna satira, Banderas a Beecham získali ceny pre hercov

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Zlatú palmu na 72. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Cannes získala sociálna satira Gisaengchung (Parasite).

Snímka v réžii Joon-ho Bonga je vôbec prvým kórejským filmom, ktorému sa podarilo získať prestížne ocenenie v Cannes. Rozhodla o tom porota, ktorej predsedal mexický filmár Alejandro González Iňárritu.

Portrait de la jeune fille en feu s cenou za scenár

Grand Prix si vyslúžila dráma Atlantique (Atlantics) francúzsko-senegalskej tvorkyne Mati Diop. O cenu poroty sa delia Les Misérables v réžii Ladja Lyho a Bacurau brazílskych filmárov Klebera Mendonçu Filha a Juliana Dornellesa.

Cenu za najlepšiu réžiu získali Jean-Pierre a Luc Dardennovci vďaka dráme Le Jeune Ahmed (Young Ahmed) a trofej za scenár udelili Francúzke Céline Sciamma za historickú romancu Portrait de la jeune fille en feu (Portrait of a Lady on Fire). Ceny za herecké výkony si vyslúžili Antonio Banderas (Bolesť a sláva) a Emily Beecham (Little Joe).

Zlatá kamera pre Nuestras Madres

Zlatú kameru za najlepší prvý film dostal César Díaz za drámu Nuestras Madres (Our Mothers) a špeciálne uznanie udelili Eliovi Suleimanovi za komédiu It Must Be Heaven.

Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a agentúry AP.