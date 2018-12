Zlatý pedál po deviaty raz patril Petrovi Saganovi a tretej priečky sa ujal Martin Haring

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Víťazom ankety Zlatý pedál pre najlepšieho cyklistu Slovenska v roku 2018 sa stal Peter Sagan. Dlhodobo najlepší slovenský cyklista ovládol anketu Slovenského zväzu cyklistiky už po deviaty raz, z toho ôsmykrát v neprerušenej sérii. Trojnásobný majster sveta v pretekoch s hromadným štartom a líder tímu Bora-Hasgrohe zároveň obhájil aj víťazstvo v kategórii cestná cyklistika.

Na druhom mieste skončil víťazov starší brat a zároveň tímový kolega Juraj Sagan. Tretia priečka patrí Martinovi Haringovi, ktorý okrem úspechov na poli horskej cyklistiky vybojoval druhý najcennejší – bodovací dres na vrcholných domácich pretekoch Okolo Slovenska. Najlepších ocenili na sobotňajšom galavečere Slovenského zväzu cyklistiky v bratislavskom hoteli NH Gate One.

„Večer sa mi páčil. Hlavne si cením to, že som skončil na treťom mieste v ankete Zlatý pedál. Je to komplexnejšie ocenenie ako v kategórii horská cyklistika cross country, preto si ho vážim viac. Rok som mal úspešný, možno trochu aj nad očakávania. Verím, že aj ďalšie roky sa budú niesť v takomto štýle,“ uviedol pre agentúru SITA Martin Haring.

„Rok 2018 bol síce bez titulu majstra sveta, ale boli iné úžasné výsledky. Naša mládež dosiahla mnoho úspechov. Tento rok bol opäť úspešný pre slovenskú cyklistiku a pevne verím, že potešíme fanúšikov aj v roku 2019. Peťo Sagan má znovu pred sebou veľké výzvy ako klasiku Miláno-San Reno, zisk siedmeho zeleného dresu na Tour de France alebo ďalší titul majstra sveta. Budúcoročná trať v Anglicku by mu mala vyhovovať. Rovnako verím, že takéto ocenenie ako dnes večer mu ešte mnohokrát odovzdáme,“ skonštatoval prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

„Som spokojný s Jurkovými aj Peťovými výsledkami. Každé ich víťazstvo a úspech mi utkveli v pamäti,“ uviedol k úspechom svojich synov Ľubomír Sagan.

Dvadsaťosemročný Peter Sagan v sezóne 2018 síce nepridal štvrtý titul majstra sveta, ale ziskom šiesteho zeleného dresu určeného pre víťaza bodovacej súťaže vyrovnal historický rekord Nemca Erika Zabela. Fenomenálny šprintér či klasikár si v roku 2018 pripísal na konto 8 víťazstiev v pretekoch hlavnej kategórie UCI, z toho 7 s označením WorldTour.

Ovládol monumentálnu klasiku Paríž-Roubaix aj tri etapy na Tour de France. Od 20. júla a triumfe v 13. etape na TdF už nevyhral ani raz, čo bol aj dôsledok nepríjemného pádu v záverečnom týždni na „Starej dáme“- P. Sagan v roku 2018 odjazdil 82 súťažných dní a celkovo 46-krát sa objavil v najlepšej desiatke výsledkového poradia.

„Vrcholmi mojej sezóny bolo víťazstvo na Paríž-Roubaix a úspechy na Tour de France. Okrem toho som už ďalšie výnimočné výsledky nedosiahol. Vždy je dôležité vyhrať nejakú klasiku na jar, lebo to býva povzbudením do ďalšej časti sezóny. Potom nasleduje ďalší tradičný vrchol Tour de France a podľa profilu trate aj majstrovstvá sveta. Tento rok som nevyhral ani jednu etapu na pretekoch Okolo Kalifornie, kde som predtým víťazil. Na Tour de France som mal zasa lepšiu formu a nebyť toho môjho pádu, mohol som pridať aj ďalšie víťazné etapy,“ zhodnotil Peter Sagan pre RTVS.

K úspechom Petra Sagana sa v roku 2018 pridali aj mladí športovci z ostatných odvetví cyklistiky. V kategórii cyklotrial získal hlavné ocenenie Samuel Hlavatý (CK Rudina). Majster Slovenska vybojoval tretie miesto na pretekoch Svetového pohára v Nemecku, čím si zabezpečil aj tretie miesto v celkovom hodnotení tejto série pretekov. Na majstrovstvách sveta v čínskom Čeng-tu obsadil skvelé 5. miesto.

Víťazkami kategórie sálová cyklistika sa stali členky štvorice známej pod názvom ACT4 Slovakia v zložení Dóra Szabópvá, Henriet Dominová, Eszter Kulichová a Panna Rebeka Michalicsová. „Štvorica funguje v novej zostave. Dievčatá síce na MS skončili tesne za pódiom, no pre vekom ešte juniorky je 4. miesto z vyše 30 štartujúcich štvoríc výborný výsledok.“ píše sa v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

Medzi horskými cyklistami získal ocenenie Martin Haring (Dukla Banská Bystrica), ktorý v uplynulej sezóne nazbieral 518 bodov UCI v XCO. Dokázal zvíťaziť na dvoch C1 pretekoch (Chorvátsko, Turecko) a doma obhájiť titul majstra Slovenska.

Cenu najlepšieho cyklokrosára si po dlhých 6 rokoch prevzal Ondrej Glajza (Škoda Auto Mladá Boleslav). Po dlhom čase na M-SR predstihol Martina Haringa a zároveň si odniesol celkové víťazstvo v Slovenskom pohári v cyklokrose.

V disciplíne zjazd/ four cross patrí ocenenie Adamovi Rojčekovi (CTM Racing Team). Okrem titulu majstra SR si vybojoval 5. miesto v pretekoch Európskeho pohára v Abetone a 6. miesto v celkovom hodnotení EP. Cenu pre najlepšieho cyklistu v disciplíne BMX/ bikros si odniesol freestylista Michal Kovačovič za víťazstvá v Maďarsku, Rakúsku a v Česku a ďalšie miesta v top 10 pretekov tejto novej olympijskej disciplíny.

Zlatý pedál v dráhovej cyklistike si prebrala Tereza Medveďová (BePink) za 4. miesto v scratchi a 11. miesto v omniu na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Ocenenie v kategórii najlepší paracyklista patrí Jozefovi Metelkovi, ktorý aj v tejto sezóne obhájil zlato na majstrovstvách sveta v dráhovej cyklistike zdravotne znevýhodnených v brazílskom Riu de Janeiro v stíhacích pretekoch na 4 km a získal aj zlato v časovke kategórie C4 na majstrovstvá sveta paracyklistov na ceste v talianskom Maniagu.

Titul najlepšieho cyklistu vo veteránskej kategórii „masters“ si odniesol Milan Barényi (Trek KCK Osľany). Na domácej pôde nenachádza už niekoľko rokov premožiteľa. Tentokrát však pokoril i pódium starého kontinentu i sveta, keď v cyklokrose vybojoval titul majstra Európy i sveta.

„V predchádzajúcich troch ročníkoch sme oslavovali tituly majstra sveta v cestnej cyklistike, o ktoré sa hetrikom postaral Peter Sagan. Organizátori septembrových MS v Tirolsku však postavili trať tak, aby Peter nezískal štvrtý titul v poradí. Naša najjagavejšia hviezda v pelotóne v posledných rokoch sa aj tak dokázala presadiť mimo tohto podujatia. Okrem neho nám radosť robili i výkony ďalších slovenských jazdcov. Verím, že sa tieto úspechy stanú motiváciou pre mnohých robiť veci v prospech slovenskej cyklistiky s ešte väčším nadšením a dôkladnosťou,“ prihovoril sa prítomným hosťom Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky.

Súčasťou oceňovania boli aj ďalšie kategórie. Za Talent roka 2018 vyhlásili Štefana Michaličku (CyS – Akadémia Petra Sagana). Tento vekom ešte junior pravidelne zdolával známe mená dráhovej cyklistiky.

Na majstrovstvách Európy juniorov vybojoval 5. miesto vo vylučovacích pretekoch. Na dráhových pretekoch Tre Sere Internazionale di Citta di Porderone kategórie CL1 podal vynikajúci výkon a zvíťazil v disciplíne scratch. Novinkou medzi oceneniami dol Talent roka do 15 rokov. Stala sa ním bikrosárka Dominika Maníková.

Za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku boli ocenení Vendelín Kvetan, dlhoročný tréner Dukly a František Sitora z MŠK Žiar nad Hronom. Tituly Miss cyklistika si prebrali Laura Debnárová, Júlia Lengvarská a Alena Diabelková.

Zlatý pedál 2018

sumár výsledkov ocenených cyklistov:

Celkové poradie:

1. miesto – Peter Sagan

2. miesto – Juraj Sagan

3. miesto – Martin Haring

Cyklista roka 2018 – cestná cyklistika – Peter Sagan

víťaz monumentálnej klasiky Paríž Roubaix

Tour de France – 3 víťazné etapy a zisk 6. zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže

Vuelta a Espaňa – 4x 2. miesto a 2x 3. miesto v etapách

víťaz klasiky Gent- Wevelgem

víťaz 1 etapy na pretekoch Tour Down Under

Cyklista roka 2018 – cyklotrial – Samuel Hlavatý

3. miesto – 4. kolo Svetového pohára UCI (Berlin) elite „20“

5. miesto – celkove poradie Svetový pohár UCI elite „20“

5. miesto – majstrovstvá sveta UCI (Čeng-tu- Čína)

Cyklista roka 2018 – cyklokros – Ondrej Glajza

majster Slovenska

celkový víťaz Slovenského pohára

celkovo 5 miesto v Českom pohári

viacero umiestnení v top 10 na pretekoch UCI C1 a C2

Cyklista roka 2018 – sálová cyklistika – Dóra Szabóová, Henriet Dominová, Eszter Kulichová, Panna Rebeka Michalicsová

majstrovstvá Európy elite 3. miesto – bronzová medaila

majstrovstvá Slovenska – 1. miesto

majstrovstvá Maďarska – Romhány – 1. miesto

EEC-Cup – 3. kolo – 1. miesto

Cyklista roka 2018 – masters – Milan Barényi

Majster Slovenska v cyklokrose kat. masters A

Majster Európy v cyklokrose kat. 45-49r

Majster Sveta v cyklokrose kat. 45-49r

Cyklista roka 2018 – paracyklistika – Jozef Metelka

majster sveta na dráhe – 4 km stíhacie preteky (Rio de Janeiro, Braz.)

majster sveta na ceste – časovka (Maniago, Tal.)

Cyklista roka 2018 – BMX / bikros – Michal Kovačovič

1 .miesto – Slovenský pohár – freestyle BMX PARK

1. miesto – majstrovstvá Slovenska

1. miesto – majstrovstvá Maďarska

Cyklista roka 2018 – horská cyklistika zjazd / four cross – Adam Rojček

majster Slovenska

5. miesto – Európsky pohár v Abetone (Tal.)

6. miesto – celkové poradie Európskeho pohára

Cyklista roka 2018 – horská cyklistika cross country – Martin Haring

1. miesto – MSR XCO Osrblie

1. miesto – UCI C1, Ankara MTB Cup (Tur.)

1. miesto – UCI C1, XCO Groznjan (Chor.)

Cyklista roka 2018 – dráhová cyklistika – Tereza Medveďová

4. miesto na ME do 23 rokov v Aigli (Švaj.) v disciplíne scratch,

11. miesto na ME do 23 rokov v Aigli (Švaj.) v disciplíne omnium

16. miesto ME elite – Glasgow (Škót.) – bodovacie preteky

Talent roka 2018 – Štefan Michalička

1. miesto v scratchi na pretekoch C1 v Pordenone (Tal.),

3. miesto v omniu na pretekoch C1 v Pordenone (Tal.),

2. miesto v Litve na pretekoch C1

5. miesto vo vylučovacích pretekoch na ME do 23 rokov v Aigli (Švaj.)

Cena za celoživotný prínos pre slovenskú cyklistiku – Vendelín Kvetan a František Sitora