„Zlatý slávik“ cez víkend opäť triumfoval. Tentokrát v slovenských kinách

Karel Gott vyhral za život v ankete Zlatý slávik (neskôr Český slávik) neuveriteľných 42-krát. Po uplynulom víkende má na konte ďalšie cenné víťazstvo. Tentokrát v rebríčku návštevnosti slovenských kín. Dokument s názvom Karel, ktorý legendárny spevák natočil krátko pred svojou smrťou ako darček pre všetkých fanúšikov, si totiž počas premiérového víkendu prišlo na veľkom plátne pozrieť takmer 14 000 Slovákov. Film sa tak stal aktuálnou jednotkou v slovenských kinách.

Karel Gott aj dva roky po svojej smrti zostáva hlboko v srdciach slovenských fanúšikov. Tí si jeho pamiatku prišli uctiť v kinách naozaj vo veľkom, a to aj napriek súčasnej komplikovanej situácii. Českým filmom sa na slovenskom kinotrhu v poslednom čase veľmi nedarilo, Karel je však výnimkou, z čoho sa tvorcovia veľmi tešia.

Foto: Karel Gott Agency

„Ja i celý tím, ktorý na filme pracoval, si veľmi vážime toho, že diváci chodia do kina i v tejto zložitej dobe a za komplikovaných okolností. Chcela by som sa im veľmi poďakovať za priazeň, ktorú Karlovi stále prejavujú a za krásne reakcie na dokument. On sám by z toho mal obrovskú radosť. A ja ju mám tiež,“ odkazuje všetkým divákom a fanúšikom producentka filmu Ivana Gottová.

Snímka Karel prináša tak trochu iný pohľad na legendu česko-slovenskej hudobnej scény. Režisérka Olga Malířová Špátová vstúpila so svojou kamerou tam, kde sa sláva končí a kde sa z fenomenálneho „Zlatého slávika“ stáva iba Karel – obyčajný človek, nadšený maliar, milujúci manžel, otec a starý otec. Spevák sa vo filme vydáva na miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Odhaľuje neznáme zákulisia koncertov, svoj život s rodinou a súkromie, ktoré sa inak snažil s pokorou a láskou chrániť. „Olga a jej manžel, kameraman Jan Malíř, sa počas roku natáčania stali súčasťou našej rodiny. Boli aj svedkami mnohých emocionálne vypätých situácií. Na nič sme sa nehrali, nič sme nepredstierali, iba sme žili svoj život deň za dňom. Kameru sme často vôbec nevnímali. Neľutujem, že sme si Olgu pustili tak blízko k telu a odhalili svoje pocity verejnosti. Verím, že aj diváci našu otvorenosť a úprimnosť ocenia,“ vyznala sa Ivana Gottová.

Foto: Karel Gott Agency

Hoci počas natáčania Karel Gott bojoval s ťažkou chorobou a vedel, že jeho odchod z tohto sveta sa blíži, celkové vyznenie filmu je skôr pozitívne a optimistické. Maestra totiž ani v najťažších chvíľach neopúšťalo nadšenie pre spev a chuť žiť svoj život naplno. Tento jeho životný postoj môže byť inšpiráciou pre ľudí najmä v dnešných časoch. Karel je jeden z tých filmov, ktoré zahrejú pri srdci a pohladia dušu, čo v súčasnosti ocení asi každý divák. Spevákov špecifický humor, nadhľad, životný elán či jeho obdivuhodná láske k hudbe sú zárukou naozaj príjemného filmového zážitku a dobre stráveného času. Príďte sa do kina dobyť pozitívnou energiou aj vy.

Foto: Bontonfilm

