Zlatý Tóth sa čoskoro dozvie verdikt disciplinárky, či porušil antidopingové pravidlá

BANSKÁ BYSTRICA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský chodec Matej Tóth sa zrejme už čoskoro dozvie konečné stanovisko disciplinárky Slovenského atletického zväzu (SAZ) v súvislosti s nezrovnalosťami v biologickom pase, pre ktoré hrozia atlétovi konzekvencie za porušenie antidopingových pravidiel.

„Počas budúceho týždňa by malo byť všetko definitívne. Všetko závisí od komisie, ktorá výsledky posunie atletickej federácii. Verím, že to dopadne pozitívne,“ povedal v stredu v Športovej hale Dukla olympijský víťaz a majster sveta Tóth počas banskobystrickej akcie Olympijská kvapka krvi z agendy Slovenského olympijského výboru (SOV), citoval ho web MyBystrica.Sme.sk.

Zakázané látky sa nedokázali

Disciplinárka 15. augusta po vypočutí Tótha nevyriekla rozhodnutie. „Nebolo jednoznačne preukázané, že došlo k užitiu zakázaných látok alebo využitiu zakázaných metód. Budeme žiadať ďalšie expertné vysvetlenia a analýzy od odborníkov,“ predznamenal vtedy šéf DK SAZ Ivan Čillík.

„Nebude ľahké preštudovať 250 strán odborného textu. Neviem, ako dlho to bude trvať. Verím, že sa nájdu odborníci, ktorí sa k tomu budú vedieť vyjadriť aj v krátkom čase. Až potom zasadne DK SAZ a uvidíme. Na ďalšie kroky nie sú žiadne lehoty. Musíme však prijať nejaké stanovisko, len ešte nevieme, či to bude už na najbližšom našom zasadnutí. Definitíva však padne na DK SAZ. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) alebo Svetová antidopingová agentúra (WADA) to môžu schváliť alebo pokračovať ďalej v riešení situácie,“ ozrejmil Čillík.

Odchýlky nemusia znamenať doping

Tridsaťštyriročný nitriansky rodák Tóth pre správu od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá ho upozornila na štatistické odchýlky v biologickom pase, prerušil prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Londýne. Dôvodom bola psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Napokon na svetovom šampionáte, na ktorom by obhajoval zlato z Pekingu 2015, neštartoval.

Až do vyrieknutia verdiktu má pozastavenú činnosť, hrozí mu dištanc na štyri roky. Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Odchýlky automaticky nemusia znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami.

„Aby som dokázal svoju nevinu aj po tejto rozsiahlej argumentácii a podrobných vyšetreniach, ktoré som už absolvoval, som pripravený podrobiť sa ďalším lekárskym testom a analýzam, ak to bude vyžadovať DK SAZ, IAAF alebo WADA. IAAF ani WADA napriek množstvu antidopingových testov nikdy u mňa nezistili žiadnu zakázanú látku. Všetky obvinenia voči mojej osobe vznikli len na základe štatistických odchýlok, ktoré neprihliadajú na moju individuálnu variabilitu a okolnosti, ktoré odberom predchádzali,“ skonštatoval v auguste Matej Tóth, ktorého zastupuje český advokát Martin Maisner.

„Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám, absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie. Musíme dokazovať niečo, čo sa nestalo. Myslím si, že sa nám to argumentačne podarilo celkom rozumne. Celý život sa snažím riadiť pravidlami a robím to tak aj teraz,“ vyhlásil Športovec roka v SR za rok 2016.