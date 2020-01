Zlatý týždeň vo Vysokých Tatrách opäť priniesol aj problémy na cestách a parkoviskách

Mesto Vysoké Tatry zažíva v týchto dňoch takzvaný zlatý týždeň, ten sa spája s vysokou návštevnosťou slovenských a zahraničných turistov. To so sebou každoročne prináša aj problémy na cestách a parkoviskách, počas sviatkov sa na viacerých úsekoch čakalo v kolónach niekedy aj 20 minút.

„V tieto sviatočné dni sme nezaznamenali nič neštandardné a ako po iné roky, situácia bola pod kontrolou a boli sme na ňu pripravení. Hoci oproti bežným dňom bolo vozidiel citeľne viac, situácia v čase najväčšej špičky nebola neúnosná, naopak bola adekvátna sviatočným dňom,“ uviedla pre agentúru SITA tatranská samospráva.

Záchytné parkoviská

V zálohe tiež boli záchytné parkoviská, a to v lokalite z východnej strany cesty II/534, teda po pravej strane v smere jazdy z Popradu južne od penziónu Raimund, respektíve križovatky ciest II/534 a III/3081. V prípade potreby bolo nachystané tiež dopravné značenie.

„Určite nielen v Tatrách, ale všade inde na Slovensku šoféri pocítili na cestách rozdiel. Mesto Vysoké Tatry v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry posilnilo takisto skibusy premávajúce medzi ubytovacími zariadeniami a lyžiarskymi strediskami,“ doplnila samospráva.

Ekologické cestovanie

Zámer Tatrancov zvýšiť podporu ekologického cestovania a riešiť problémy s parkovaním počas hlavnej lyžiarskej sezóny avizovala ešte na začiatku zimy výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Skibusy by mali vďaka spomínanému posilneniu najazdiť o 7-tisíc kilometrov viac.

„Chceme motivovať ľudí, ktorí prichádzajú do Tatier, a to ako hotelových hostí, tak aj jednodňových návštevníkov, aby nejazdili autami na zjazdovky, ale začali viac využívať skibus,“ vysvetlila vtedy pre agentúru SITA Blašková, podľa ktorej sa dá spojom do Tatier dostať aj z Popradu či z podhorských obcí.

Podľa mesta Vysoké Tatry by bolo rozširovanie parkovísk či budovanie parkovacích domov len z dôvodu sviatkov, keď tam zaznamenávajú nárast počtu áut na cestách, neúčelné a nehospodárne.

Jednodňoví turisti

„Problémom v tomto smere sú najmä jednodňoví turisti či návštevníci lyžiarskych stredísk, i keď my v meste sa, samozrejme, tešíme, že ľudia z celého Slovenska si Tatry vyberajú za destináciu pre oddych, šport a rekreáciu,“ skonštatovala samospráva vo vyjadrení.

Aktuálne preto nemá v pláne žiadny podobný projekt a nemá informáciu o tom, že by rozširovanie parkovísk chystal najväčší prevádzkovateľ zimných lyžiarskych stredísk v Tatrách. Ten na otázky agentúry SITA k danej téme zatiaľ neodpovedal.