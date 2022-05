Žlčník už možno operovať aj mini-laparoskopicky

Unikátne operácie iba s 3,5 mm rezom, ktoré sú takmer bezjazvové, sú realitou už aj na Slovensku. Ich prednosťou je vysoká presnosť a bezpečnosť zákroku, minimálne riziko pooperačných komplikácií a veľmi rýchla rekonvalescencia pacienta. „Majú ešte viac benefitov než bežné laparoskopické operácie,“ hovorí o novinke primár chirurgického oddelenia Inštitútu zdravia a krásy Frais v Bratislave MUDr. Martin Hladík.

Mudr. Martin Hladík Foto: Frais.

Problémy so žlčníkom, ktoré patria k častým zdravotným komplikáciám pacientov na Slovensku, už možno operovať rýchlo, bezpečne, takmer bezbolestne a bez jaziev aj u nás. Umožňujú to unikátne mini-laparoskopické operácie, ktoré prinášajú pacientovi viac benefitov nielen v porovnaní s klasickou operáciou, ale dokonca aj s bežnou laparoskopiou.

„Vstupná rana je veľmi malá, zákrok je extrémne presný a bezpečný, v dôsledku čoho sa minimalizuje riziko poškodenia tkanív, prípadného krvácania, infekcií alebo komplikácií, ako aj pooperačných bolestí. Pacientovi to zároveň umožňuje veľmi rýchlu rekonvalescenciu, a teda aj návrat k bežnému životu už po pár dňoch,“ hovorí o novinke a výhodách mini-laparoskopie primár bratislavského Inštitútu zdravia a krásy Frais MUDr. Martin Hladík, kde sa operácie začali vykonávať.

Záujem o cholecystektómiu, teda operáciu žlčníka, sa očakáva najmä zo strany pacientov so žlčníkovými kameňmi, polypmi či celkovo nefunkčným žlčníkom. Mini-laparoskopiou je tiež možné operovať slepé črevo, slabinový pruh a napríklad aj zrasty.

Výhody mini-laparoskopie

Hlavnou výhodou mini-laparoskopických operácií, a to aj v porovnaní s bežnou laparskopiou, je špičková technológia, ktorá sa pri nich využíva a ktorá pacientovi prináša viacero benefitov. „Mini-laparoskopická operácia sa vykonáva za pomoci optiky a miniaturizovaných nástrojov s priemerom iba 3,5 mm, ktorými sa dostávame či už k žlčníku, slepému črevu, hernii alebo zrastom,“ vysvetľuje MUDr. Martin Hladík.

Mini-laparoskopické zákroky Foto: Frais.

Práve veľkosť rán je výrazne menšia aj v porovnaní s bežnou laparoskopickou operáciou. Obvykle sa jedná o dva malé 3,5 mm otvory a jeden ďalší rez s priemerom 5 – 10 mm, ktorý sa však „schová“ v pupku. „Súčtom veľkostí rán vieme ísť pri mini-laparoskopii už pod 1,7 centimetra a rany sú takmer neviditeľné. Na rozdiel od bežnej laparokoskopie sa ani nešijú, nie je tak potrebné vyberať stehy. Najneskôr na druhý deň je pacient prepustený do domácej liečby, obvykle už bez bolesti a potreby užívania analgetík,“ konštatuje MUDr. Martin Hladík.

Drobné ranky sa hoja veľmi rýchlo a nezanechávajú takmer žiadne jazvy. Hoci návrat k bežnému životu je takmer okamžitý, počas nasledujúceho týždňa nie je vhodné vykonávať fyzicky náročnú aktivitu.

Čo vás čaká pri operácii

Ako podotýka primár chirurgického oddelenia Frais, hoci sú žlčníkové kamene častou zdravotnou komplikáciou dospelých, problémy so žlčníkom majú podľa štatistík už aj pubertálne deti. Vek ani pohlavie však nezohrávajú pri mini-laparoskopii úlohu, skôr je dôležitý zdravotný stav a indikácia pre operáciu.

„Napríklad pri operácii žlčníka sú vždy indikáciou žlčníkové kamene, prípadne polypy, ktoré môžu kedykoľvek spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. Ďalej je to chronický zápal žlčníka alebo jeho nefunkčnosť,“ spresňuje primár Martin Hladík. Veľa napovie sonografický nález a predoperačné vyšetrenia. Žlčníkové kamene samé o sebe síce nespôsobujú bolesť, no zablokovaním žlčovodu môže nastať zápal a infekcia v žlčníku.

Výhody mini-laparoskopickej operácie. Foto: Frais.

Ak sú kamene veľké, prvou voľbou je laparoskopická operácia, no riziko konverzie na klasickú otvorenú operáciu je v tomto prípade vyššie. Aj preto primár odporúča kamene vyberať ešte v štádiu, keď vyšetrenie potvrdilo ich existenciu, no ešte nespôsobujú zápal, či iné komplikácie. Pri akútnom zápale, resp. cholecystitíde, ako aj karcinóme, sa totiž mini-laparoskopia neodporúča. „V prípade akútneho zápalu sú nasadené antibiotiká a operácia je indikovaná do 72 hodín,“ konštatuje.

„Zdravotný stav vždy zhodnotíme počas vstupnej prehliadky a predoperačných vyšetrení, ktoré nám napovedia, či je tu indikácia pre mini-laparoskopiu,“ vysvetľuje. Samotná operácia sa robí v celkovej anestézii. Výhodou je menšie poškodenie tkaniva vďaka využitiu optiky a miniaturizovaných nástrojov, prakticky žiadna krvná strata, rýchlejšie zotavenie oproti bežnej laparoskopickej operácii žlčníka, výrazné zníženie pooperačnej bolesti, zhojenie rán bez viditeľnej jazvy a prepustenie pacienta do domácej starostlivosti najneskôr na druhý deň.

Mini-laparoskopia je tak veľmi vhodná najmä pre aktívnych ľudí, športovcov, workoholikov, ktorí potrebujú čo najmenej vymeškať v práci a vrátiť sa čo najskôr k aktívnemu životu. Samozrejme tiež pre všetkých, ktorým záleží aj na estetickej stránke a zbytočné jazvy sú pre nich nežiadúce.

Nateraz je ďalšou výhodou aj fakt, že čakacia doba na operáciu je v porovnaní s bežnou laparoskopiou podstatne menšia. „Na klinike operujeme každý deň, pričom pacient u nás absolvuje aj všetky predoperačné vyšetrenia,“ hovorí primár chirurgického oddelenia Frais Martin Hladík.