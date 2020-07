Zlé počasie v Japonsku môže prekaziť štart prvej arabskej vesmírnej misie na Mars

Prípravy pre štart prvej arabskej vesmírnej misie na Mars z Japonska v pondelok vrcholia, je však možné, že misiu bude potrebné odložiť z dôvodu zlého počasia. Štart sondy s názvom Amal je naplánovaný na stredu skoro ráno.

Do vesmíru ju z odľahlého japonského ostrova Tanegašima má vyniesť japonská raketa H-IIA. V najbližších dňoch sa však očakáva dážď s bleskami.

Silné lejaky sužujú rozľahlé oblasti Japonska už vyše týždňa, pričom spôsobili zosuvy pôdy a záplavy, ktoré pripravili o život už vyše 70 ľudí. Konečné rozhodnutie týkajúce sa štartu rakety má padnúť v utorok.

Sonda Amal

Sondu Amal, čo znamená nádej, vyrobili Spojené arabské emiráty. Bude trvať sedem mesiacov, kým po 493 miliónoch kilometrov priletí až k Marsu a dostane sa na jeho obežnú dráhu. Okolo Marsu bude obiehať celý marťanský rok, čo je 687 dní, kým získa potrebné údaje.

Jedno obehnutie okolo Červenej planéty jej bude trvať 55 hodín. Sonda bude vybavená tromi typmi senzorov, ktoré budú merať komplexné zloženie atmosféry Marsu.

Rozvoj programu

Spojené arabské emiráty sa dlhodobo usilujú rozvíjať svoj vesmírny program. Posielajú rakety na obežnú dráhu Zeme a jeden z ich astronautov bol už aj na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Ambície v tomto smere nechýbajú arabskej krajine ani do budúcnosti. Do roku 2117 by totiž na Marse chcela vybudovať ľudskú osadu.