Zlo si nájde cestu všade. Severské krimi Posledný klinec

Posledný klinec je posledný diel zo série s Fabianom Riskom, ktorý mi sadol hneď v prvej časti Obeť bez tváre.

A presne ako vraví podtitul knihy – Zlo si nájde cestu všade. Aj do najvyšších miest, k top manažérom, politikom a ľuďom, ktorí majú strážiť našu bezpečnosť a spravodlivosť…

Dunja Hougaardová je presvedčená, že stelesnené zlo existuje a má podobu jej bývalého nadriadeného Kima Sleiznera. Vydieranie, zneužívanie právomocí, znásilnenie… Sumár previnení šéfa kodanskej polície je dlhší než vianočný nákupný zoznam, a predsa sa mu akosi darí unikať pred spravodlivosťou.

Dunja je nútená stiahnuť sa do ústrania, aby odhalila Sleiznerovu pravú tvár. Celé mesiace o ňom tajne zbiera informácie a striehne na jediný chybný krok. Keď na dne jazera neďaleko Kodane nájdu mŕtvoly neznámej ženy a jedného z najvyšších predstaviteľov policajnej spravodajskej služby, pasca môže konečne zaklapnúť.

Jedinou otázkou je, kto ho chytí?

Zdanlivo vyriešený prípad však nebude také ľahké uzavrieť. Na druhej strane úžiny v Helsinborgu dostane švédska polícia a Fabian Risk správu, ktorá všetko zmení.

Pozrite si, čo o knihe hovorí jej autor Stefan Ahnhem:

Posledný klinec je ako keď idete skladať puzzle a vysypete kúsky na stôl. Sú rozhodené, premiešané, niektoré otočené na opačnú stranu…a taký je aj príbeh: tak trochu chaos, ktorý Stefan skvele vystavia a postupne nám ho dávkuje. Napokon, aj o sám vraví, že v jeho príbehoch je veľa chaosu, všetko obrátené hore nohami, dnu a von a „moja práce je z veľkej časti snahe riešiť problémy a nastoliť poriadok.“

A tak nás postupne vedie spletitým príbehom, skladá mozaiku, či skôr puzzle, ukladá jeden dielik k druhému a my zrazu vidíme spojitosti, dávame si všetko dohromady a smerujeme k veľkému finále.

Je klamár? Je. Skurvený násilník? Hádaj ešte raz. Totálny psychopat? Absolútny. No to je len začiatok. Ak by si ho chcel naozaj opísať, musel by si vymyslieť úplne nové slová. Takže nie, nemôžem to vzdať a tváriť sa, že je všetko v poriadku. Toto sa mnou neskončí. Zabudni. Ten chlap bude pokračovať a pokračovať, až kým ho niekto nezabasne na doživotie. Nič iné.“

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Kamil Mikulčík:

Posledný klinec vychádza vo vydavateľstve Ikar.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis