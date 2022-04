Zločinecká skupina a kauza vratiek DPH ide opäť pred súd, proces sa začne v druhej polovici roka

Na pôde pezinskej Justičnej akadémie má v období od augusta do decembra tohto roka pokračovať proces so zločineckou skupinou v kauze neoprávnených odpočtov DPH. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Pojednávania odložila pandémia

Prokuratúra pôvodne v prípade spojenom s košickým podnikateľom Gabrielom K. žalovala 21 osôb, senát ŠTS však na začiatku procesu v októbri 2020 trojicu, v ktorej bol aj bývalý riaditeľ Daňového úradu Košice IV Ivo P., vylúčil na samostatné konanie. V priebehu roku 2021 sa vo veci aj pre pandemické obmedzenia dlhšie nepojednávalo.

Štát ukrátili o 17,4 milióna eur

Obžalovaní sú v tomto prípade stíhaní pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalšie skutky. Podľa prokuratúry prostredníctvom vratiek DPH rôznych obchodných spoločností ukrátili štát o 17,4 milióna eur, pričom trestnú činnosť páchali v rokoch 2007 až 2009. Dvadsiatka obžalovaných je stíhaná na slobode, jeden bol vo výkone trestu pre iný prípad.

Medzi obžalovanými je aj košický podnikateľ Gabriel K., médiami označovaný ako „košický Bašternák”. Jeho meno sa vyskytovalo aj v iných prípadoch. Podľa portálu Aktuality.sk na neho napríklad Okresná prokuratúra Košice II podala na jar 2020 obžalobu pre vydieranie.