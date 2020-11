Zlomová udalosť a rozklad mafiánskeho štátu, reaguje Nadácia Zastavme korupciu na akciu Očistec

Pokiaľ sú pravdivé informácie, že pri štvrtkovom zadržaní a obvinení bývalých funkcionárov Policajného zboru (PZ) ide nielen o podozrenia z korupcie, ale zo založenia zločineckej skupiny, sme svedkami zlomovej udalosti v dejinách Slovenska a sledujeme rozklad mafiánskeho štátu v priamom prenose. Pre agentúru SITA to uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

„Ak by sa podozrenia potvrdili, znamenalo by to, že vedenie polície a finančnej správy, ktoré malo pracovať v prospech občanov, si vytváralo kriminálne štruktúry na vlastné obohacovanie sa. Dúfam, že polícia má dostatok dôkazov na takéto vážne obvinenia bývalých funkcionárov PZ a Národnej kriminálnej agentúry, lebo inak by dôvera v právny štát dostala ďalší úder,“ dodala Petková.

Policajti vo štvrtok v skorých ranných hodinách v rámci akcie Očistec zadržali a obvinili viacero osôb. Obvinenia zadržaným vzniesli okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Podľa medializovaných informácií sú medzi zadržanými bývalý policajný prezident Tibor G., bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter H., exšéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K. a tiež bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard S. Posledný menovaný podľa medializovaných informácií spolupracuje s políciou. Tibor G. na Bernarda S. ešte v stredu 4. novembra podal trestné oznámenie pre „pripravovanú kriminalizáciu” jeho osoby.