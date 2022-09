Zmena ústavy by podľa Hlas-u umožnila predčasné parlamentné voľby, Smer zas obviňuje prezidentku

Aktualizované 12. septembra o 18.03 hod.

Podľa strany HLAS-SD najrýchlejšou cestou k predčasným parlamentným voľbám čo najrýchlejšia zmena ústavy. Reagovali tak na vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá uviedla, že o referendovej otázke či má Vláda SR bezodkladne podať demisiu musí rozhodnúť Ústavný súd SR.

„Pani prezidentka pokračuje vo svojej nedobrej tradícii, keď sa obracia na Ústavný súd SR s uplatnením základného demokratického práva občanov v referende, zatiaľ čo iné kľúčové národnoštátne záujmy s ústavným súdom nerieši. Potvrdzuje sa postoj Hlasu, že najrýchlejšou cestou k predčasným parlamentným voľbám je čo najrýchlejšia zmena ústavy, ktorá ich umožní, či už prostredníctvom referenda, alebo rozhodnutím parlamentu,“ uviedla v reakcii hovorkyňa strany Hlas – sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková.

Zmena ústavy

Ak parlament podľa predstaviteľov Hlasu-SD zmenu ústavy schváli z vlastnej vôle, bude toto rozhodnutie možno rýchlejšie ako konanie referenda.

„Preto Hlas opäť vyzýva parlamentné strany, aby zmenu ústavy schválili už na najbližšej parlamentnej schôdzi. Po schválení zmeny ústavy je nevyhnutná následná široká politická dohoda parlamentných strán na termíne volieb. Slovensko čím skôr potrebuje novú zodpovednú vládu, ktorá vyvedie krajinu z krízy so silným mandátom od ľudí,“ dodala strana vo vyhlásení.

Ficova reakcia

Prezidentka zmarením druhého referenda dala opäť prednosť Matovičovi pred Slovenskom. Uviedol to Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej k referendu.

„Prezidentka môže hľadať akékoľvek slová, môže hľadať právnické kľučky a vyhovárať sa ako malé dieťa, pravdu neprekryje. Mohla vyhlásiť referendum vedúce k predčasným voľbám 29. októbra, v deň, keď sú komunálne a regionálne voľby. Petičné otázky poznala od polovičky júna a na overenie dostatočného počtu podpisov potrebovala krátku dobu. Neurobila to úmyselne, lebo vie, že referendum by v tento deň bolo úspešné. Neschopná vláda by musela podať demisiu a smerovali by sme k predčasným voľbám,“ uviedol Fico.

Obvinenia voči prezidentke

Podľa vyjadrenia predsedu Smeru-SD Zuzana Čaputová dala prednosť cudzím záujmom, pred záujmami slovenskými.

„Prezidentka druhýkrát zmarila referendum, hoci vie, že predčasné voľby sú jediným riešením, ako vyviesť krajinu z tohto marazmu. Prezidentka si opäť našla figový list, aby prekryla svoj úmysel. Podanie na ústavný súd. Neviem, čo je protiústavné na otázke, v ktorej si ľudia želajú odchod rozbitej, neschopnej a protislovenskej vlády. Argument, že vláda musí mať štvorročné obdobie, je autoritársky, nedemokratický,“ povedal predseda Smeru-SD.

Smer-SD vyzýva na protesty. „Prezidentka zmarila druhé referendum za sebou, odmietla želanie spolu viac ako milióna voličov volajúcich po predčasných voľbách. 20. septembra pôjdeme spolu do ulíc v Bratislave a verím, že ľudia, ktorí petície za referendum podpísali, jej dajú jasne najavo, ako hodnotia jej protislovenský čin,“ dodal Fico.