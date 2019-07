Zmeniť myslenie ľudí trvá štyri roky, ekonomický diplomat nazval post veľvyslanca „malým premiérom“

Zmeniť myslenie ľudí, odstrániť kompetenčné spory, zamerať sa viac na sektorové príležitosti, poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu zastupiteľským úradom či združovať firmy do konzorcií sú odporúčania, vďaka ktorým možno zlepšiť ekonomickú diplomaciu. Tieto kroky fungovali v Českej republike, treba sa však pripraviť na to, že zmeny trvajú štyri roky, teda jeden volebný cyklus.

Uviedol to námestník pre riadenie sekcie mimoeurópskych krajín, ekonomickej a rozvojovej spolupráce českého ministerstva zahraničných vecí Martin Tlapa v rozhovore pre agentúru SITA. Tlapa radil slovenským diplomatom, ako zlepšiť fungovanie ekonomickej diplomacie počas ich nedávnej schôdzky.

Dve základné vlastnosti šéfa

„Moje hlavné posolstvo bolo nebáť sa zmeny, nebáť sa do toho ísť. My sme začínali v roku 2014 s obrovskou nedôverou, že či je vôbec ministerstvo zahraničných vecí schopné efektívne pomáhať českému biznisu. Dnes, v roku 2019 sú na stole výsledky, že sme schopní získať si dôveru vďaka tomu, akým spôsobom fungujú zastupiteľské úrady v zahraničí,“ vysvetlil Tlapa.

Tu podľa českého námestníka zohráva dôležitú úlohu veľvyslanec, ktorý je taký „malý premiér“. Šéf zastupiteľského úradu musí byť podľa neho schopný manažér a mal by mať dve základné vlastnosti – mal by mať schopnosť vedieť získať unikátne kontakty a „insiderský pohľad“ a spolu s tímom musí byť schopný ponúkať riešenia domácej krajiny v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných príležitostí

Prvou radou bolo nebáť sa otvoriť ministerstvo a zmeniť myslenie ľudí. „Pracovne sme si hovorili ministerstvo zahraničných príležitostí, čo bola taká myšlienková vízia, snaha zmeniť to, ako predávať zahraničný obchod, ponúkať to doma. Druhá vec je chcieť pomôcť firmám. Aby v DNA veľvyslancov nebolo to, že ich to obťažuje, ale že to je náš klient, daňový poplatník, občan, ktorý potrebuje služby a my mu ich musíme ponúkať,“ pokračoval Tlapa.

Okrem toho upozornil na kompetenčné spory. „To je kľúčová vec, pretože veľa pokusov modernizovať ekonomickú diplomaciu vo svete stroskotalo na kompetenčných sporoch medzi ministerstvami. My sa snažíme vysvetliť, že je to tímová práca všetkých ministerstiev,“ povedal ďalej.

Aby sa sporom vyhli, ministerstvo zahraničných vecí úzko spolupracuje s ministerstvom priemyslu a obchodu, ktoré je kľúčové pre technológie, priemysel a obchod. Spolupracujú aj s rezortmi obrany, pôdohospodárstva, životného prostredia, miestneho rozvoja či zdravotníctva.

Konkurenčné nástroje na export

Tlapa tiež radí premýšľať viac o sektorových príležitostiach než krajinách. „My v Českej republike sa bavíme o stratégii po roku 2020, kde sa ukazuje, že novou výzvou bude integrácia tých našich riešení do sveta. Teda nechceme hovoriť len s jednou firmou, ale snažíme sa nájsť zhluk spoločností. Hľadáme integrátory, aby sme pôsobili spoločne,“ pokračoval Tlapa.

Veľkou témou je mať konkurenčné nástroje na export. To znamená, aby inštitúcie, ako napríklad Eximbanka, vedeli vymyslieť produkt, ktorý zníži komerčné riziká pri podnikaní na rizikových trhoch. Zároveň je podľa neho fajn vedieť dať ponuku aj z hľadiska rozvojovej spolupráce a tak zvýšiť atraktivitu ponuky.

Zlepšeniu fungovania ekonomickej diplomacie pomáha aj spätná väzba. Tá je podľa Tlapu nevyhnutná. „Dôležité je veci merať – je to nepríjemné, ale spätná väzba je nesmierne dôležitá, musí to mať efekt,“ dodal Tlapa.

Budovanie prestíže a dôvery

„Kľúčová je dôvera ministra, vedenia ministerstva, vlády. Bez toho to nejde. Keď sme nedávno mali stretnutie s ekonomickými diplomatmi, hodnotili sme úrad po úrade. Bolo to po prvý raz, keď ekonomickí diplomati a veľvyslanci pochopili, že im ten systém prináša aj pozitívnu spätnú väzbu. Takže štyri roky sú taká doba, kým trvá, že ich získate na svoju stranu. Kým pochopia, že to nie je systém, ktorý má trestať, ponižovať, ale buduje im prestíž a dôveru,“ odpovedal Tlapa na otázku, ako dlho im trvalo zmeniť myslenie ľudí.

Z pohľadu ekonomickej diplomacie je najúspešnejšie veľvyslanectvo v Indii, nasledujú Filipíny a Peru. České veľvyslanectvo na Slovensku skončilo na deviatom mieste spomedzi sto hodnotených úradov.

Martin Tlapa je námestník pre riadenie sekcie mimoeurópskych krajín, ekonomickej a rozvojovej spolupráce českého ministerstva zahraničných vecí. Predtým pôsobil aj na českom ministerstve priemyslu a obchodu a úrade vlády. Na Slovensko prišiel v rámci porady vedúcich zastupiteľských úradov SR. Našim diplomatom radil, ako lepšie uspieť v rámci ekonomickej diplomacie.