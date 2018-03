Zmeny vo vláde sú podľa opozície kozmetické, Matovič spomína totalitný režim z minulého storočia

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) – Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa domnievajú, že zverejnené nominácie na voľné pozície ministrov sú iba výmenami za priateľov a nič zásadné sa nezmení.

Podľa poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča (OĽaNO) sa vládna strana Smer-SD správa podobne ako totalitný režim z minulého storočia.

Podľa strany SaS sú výmeny zbytočné

„Správajú sa ako komunisti v novembri 89. Aj tí chceli ľuďom zalepiť oči výmenou figúrok a nechceli pochopiť, že ľudia túžili, aby skončili všetci. Vymeniť pár ministrov za pár iných kamarátov nie je rekonštrukciou vlády, len jej paródiou. Veríme, že pán prezident Andrej Kiska využije na maximum všetky ústavné kompetencie, a tým obnoví dôveru ľudí v štát,“ uviedol v tlačovom stanovisku hnutia OĽaNO Matovič.

Podľa strany SaS sú výmeny zbytočné a koalícia by mala umožniť predčasné parlamentné voľby. „Tak, ako má Robert Fico svojho Pellegriniho, má Robert Kaliňák svojho Ráža. Jozef Ráž je jeho osobným priateľom a predĺženou rukou. Strana Sloboda a Solidarita neverí, že by dokázal zabezpečiť vyšetrenie dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla Slovenskom. Nominácia dlhoročnej straníčky Ľubice Laššákovej do kresla ministerky kultúry po tom, ako umelecká obec odmietla Erika Tomáša, len podčiarkuje personálnu vyprázdnenosť strany Smer-SD. Koalícia by už mala prestať trápiť občanov Slovenska a čím skôr umožniť predčasné parlamentné voľby,“ konštatujú liberáli v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Prezident sa vyjadrí v utorok

Peter Pellegrini, ktorého prezident Andrej Kiska poveril vytvorením novej vlády, odovzdal hlave štátu návrh nového kabinetu. Prezident návrh prevzal, vyjadrí sa k nemu v utorok. Prezident sa počas stretnutia podľa Pellegriniho informoval o nových členoch vlády, pýtal sa aj na spôsob, akým sa vyberali. Pellegrini to povedal po tom, čo Kiskovi návrh odovzdal.

Novým ministrom vnútra má byť Jozef Ráž mladší, ktorý doteraz pôsobil na ministerstve zdravotníctva. Novou ministerkou kultúry krajská predsedníčka Smeru v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková a novým podpredsedom vlády pre informatizáciu košický primátor Richard Raši. Rozhodlo o tom predsedníctvo Smeru. Okrem toho zmena nastane aj na poste ministra spravodlivosti – Luciu Žitňanskú by mal nahradiť Gábor Gál.