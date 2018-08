Zmeny vo voľbe ústavných sudcov sú minimálne a chýba v nich veľa vecí, tvrdí strana SPOLU

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Návrh ústavného zákona, ktorý mení Ústavu SR a návrh zákona o fungovaní Ústavného súdu SR, ktoré v stredu schválila vláda, obsahujú podľa mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia len veľmi malé zmeny.

Povedal to v stredu na tlačovej besede líder strany a nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý s tým, že za návrhy v prvom čítaní v parlamente zahlasuje, no spolu s nezaradenými kolegami, ktorí sú členmi strany Spolu, budú v druhom čítaní navrhovať výraznejšie zmeny.

Konečné hlasovanie závisí od konečnej zmeny

Podľa neho napríklad zvýšenie minimálneho veku na ústavného sudcu zo 40 na 45 rokov je nepodstatná zmena. Vláda v stredu schválila len „všeobecné formulácie“.

„Chýbajú veci, ktoré presadzovali nezávislí právnici a aktivisti, aby bol proces podrobnejšie upravený,“ uviedol. „Podľa tohto návrhu zvolíme na 12 rokov sudcov jediným hlasovaním. Dáva to koalícii jednorazovo určiť zloženie súdu na 12 rokov dopredu,“ dodal s tým, že podľa neho by bolo rozumné, aby sa napríklad každé štyri roky menila tretina sudcov.

„V prvom čítaní návrhy podporíme, ale naše konečné hlasovanie bude závisieť od podoby konečnej zmeny. Ak zmena bude veľmi malá, my sa na nej nebudeme zúčastňovať. My chceme zmenu k lepšiemu, budeme hľadať spôsob, ako to vylepšiť,“ dodal a podotkol, že bude diskutovať aj s ostatnými opozičnými poslaneckými klubmi, aby našli zhodu na pozmeňujúcich návrhoch.

Všeobecne uznávaná osobnosť v oblasti práva

Vláda SR v stredu schválila návrh zmien pri voľbe ústavných sudcov, ktoré predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Rezort spravodlivosti však stojí pred neľahkou úlohou, pretože na schválenie zákona potrebuje koalícia aj hlasy opozičných poslancov. Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál, v návrhu si však vie ešte predstaviť zmeny.

Regulácia organizácie Ústavného súdu

Kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) odobril návrh novely zákona o fungovaní Ústavného súdu SR. Návrh z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý predložil minister Gábor Gál (Most-Híd), má zlepšiť fungovanie najvyššej súdnej inštitúcie na Slovensku. V schválenom materiáli je obsiahnutá aj časť o maximálnom veku všeobecných sudcov, ktorý bude po novom stanovený na 70 rokov. Jeho dovŕšením sudcom ich funkcia automaticky zanikne.

„Cieľom návrhu zákona je vytvorenie novej zákonnej úpravy, ktorá bude regulovať organizáciu Ústavného súdu SR, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov, a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispeje k zefektívneniu práce súdu a bude viesť k posilneniu ochrany základných práv,“ uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR na margo schváleného návrhu.