Zmiešaná štafeta SR v národnom rekorde v rozplavbách ide do finále, Nagy zlepšil svoj „osobák“

GLASGOW 4. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí plavci Adam Halas, Richard Nagy, Nikoleta Trníková a Laura Benková stanovili nový národný rekord v zmiešanej štafete na 4 x 200 m voľný spôsob. V sobotňajších rozplavbách na majstrovstvách Európy 2018 (3. – 8. augusta) sa prezentovali reprezentanti SR výkonom 8:04,58 min a zo štvrtého miesta postúpili do večerného finále, ktoré odštartuje cca o 19.28 h SELČ.

Postup do finále je prekvapenie

„Táto štafeta sa plávala prvýkrát v histórii európskych šampionátov. Večer sa chceme čo najviac zlepšiť. Na lepšie ako ôsme miesto to zrejme nebude, pretože nikto z nás nemá 200 m ako hlavnú disciplínu a už i to, že sme postúpili do finále je prekvapenie,“ uviedol Nagy pre agentúru SITA.

Účastník OH 2016 v Riu de Janeiro sa predstavil aj v disciplíne 200 m motýlik napriek problémom s ramenom a v osobnom rekorde dohmatol v čase 2:00,22 min, čo mu stačilo na 23. miesto.

„Nie je to nič vážne, rameno ma iba trochu pobolieva. Asi o stotinu som si zlepšil ‚osobák‘, ale konečne som chcel prekonať dvojminútovú hranicu a to sa mi nepodarilo. Zase raz mi to tesne ušlo,“ dodal 25-ročný Nagy. Halas na 100 m voľný spôsob obsadil 74. pozíciu výkonom 52,09 s.

Zabojovali aj ženy

Medzi ženami bojovali o postup do finále neúspešne dve slovenské zástupkyne. Karolína Hájková sa na 50 m znak umiestnila na 33. mieste. Andrea Podmaníková, ktorá celoročne trénuje v USA v yardových bazénoch zvládla 100 m prsia za 1:12,18 min a skončila na 48. priečke.