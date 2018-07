Zmluvné podmienky Airbnb sú v rozpore so smernicami EÚ, Brusel žiada nápravu

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľov v Európskej únii v pondelok spoločne požiadali spoločnosť Airbnb, aby zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a poskytovala transparentné informácie o cenách.

Spôsob, akým spoločnosť v súčasnosti uvádza informácie o cenách a niektoré jej zmluvné podmienky, sú podľa komisie v rozpore so smernicami o nekalých obchodných praktikách, o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ako aj s nariadením o právomoci v občianskych a obchodných veciach.

Hrozba vymáhania predpisov

Globálna internetová platforma Airbnb sprostredkováva tzv. zdieľané ubytovanie v súkromí od roku 2008. To sa nepáči klasickým ubytovacím zariadeniam, keďže neplatí dane a miestne poplatky za ubytovanie.

Airbnb má podľa EK do 5. augusta 2018 navrhnúť riešenia a v prípade, že tieto návrhy nebudú uspokojivé, orgány na ochranu spotrebiteľa by mohli pristúpiť k vymáhaniu predpisov.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla, že čoraz viac spotrebiteľov si objednáva ubytovanie cez internet, vďaka čomu dovolenkári získali mnoho nových príležitostí.

„Obľúbenosť však nemôže ospravedlňovať nedodržiavanie predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zákazníci musia ľahko pochopiť, za čo majú zaplatiť a koľko presne služby stoja,“ upozornila Jourová.

Zmena spôsobu informovania o cenách

„Musia mať tiež spravodlivé podmienky, napríklad pri zrušení ubytovania zo strany majiteľa. Očakávam, že Airbnb rýchlo zaistí správne riešenia,“ dodala komisárka.

Spoločnosť by mala zmeniť spôsob informovania o cenách, aby spotrebiteľ videl konečnú cenu vrátane všetkých povinných poplatkov, napríklad za služby a upratovanie. Ak konečnú cenu nebude možné určiť vopred, spotrebiteľ by mal byť jasne informovaný o prípadných dodatočných poplatkoch.

Zároveň má jasne uvádzať, či ubytovanie ponúka súkromný alebo profesionálny hostiteľ, lebo podľa toho sa líšia pravidlá ochrany spotrebiteľa. Zosúladené s európskymi predpismi v tejto oblasti by mali byť aj podmienky poskytovania služieb spoločnosťou Airbnb.

Jasné a zrozumiteľné podmienky

Zmluvné podmienky podľa komisie musia byť jasné a zrozumiteľné. „Airbnb nemôže jednostranne a bez odôvodnenia rozhodovať, aké podmienky sa uplatnia v prípade ukončenia zmluvy. Airbnb nemôže jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom spotrebiteľov vopred jasne informovala a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy,“ upozornila komisia.

Ukončenie alebo pozastavenie zmluvy zo strany Airbnb by malo byť zdôvodnené, malo by sa riadiť jasnými pravidlami a nemalo by spotrebiteľa zbavovať práva na primeranú náhradu škody alebo práva odvolať sa.

Politika Airbnb týkajúca sa vrátenia peňazí, vyplácania hostiteľa a vymáhania náhrady škody by podľa komisie mala byť jasne definovaná a nemala by spotrebiteľov zbavovať práva využiť dostupné opravné prostriedky.

Airbnb by okrem toho mala na svojich stránkach uvádzať aj odkaz na platformu na riešenie sporov online a všetky potrebné informácie o ich riešení, ako sa uvádzajú v príslušnom nariadení.