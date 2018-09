Zmluvy s dopravcami v Banskobystrickom kraji sú neplatné, Kotleba ich podpisoval aj po voľbách

BANSKÁ BYSTRICA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa podľa jeho predsedu Jána Luntera nachádza v mimoriadne núdzovej situácii, lebo platnosť súčasných zmlúv končí 31. decembra, čo môže od januára budúceho roka ohroziť prevádzku prímestskej autobusovej dopravy.

Predĺženie platnosti dvoch zmlúv medzi BBSK a dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktoré urobilo predošlé vedenie kraja, je podľa predsedu neplatné.

„Po dôkladnom právnom audite sme zistili, že predĺženie platnosti zmlúv s oboma dopravcami je v príkrom rozpore so zákonom. Ustanovenie dodatku číslo 9, ktorým malo dôjsť k predĺženiu platnosti zmlúv o päť rokov, je z pohľadu zákona od počiatku absolútne neplatné,” informoval o závažných skutočnostiach týkajúcich sa verejnej dopravy v piatok na tlačovej konferencii predseda BBSK Ján Lunter s tým, že majú pripravené núdzové riešenie.

Obvinenia považujú za politické

K predĺženiu platnosti desaťročných zmlúv z roku 2008 malo dôjsť podpísaním dodatku k zmluvám s oboma dopravcami bývalým županom Marianom Kotlebom. Ako doplnil predseda, sporný dodatok so SAD Zvolen podpísal bývalý predseda kraja iba niekoľko týždňov pred voľbami a dodatok so SAD Lučenec bol dokonca podpísaný 10 dní po prehratých voľbách -14. novembra 2017. Predĺženie zmluvného obdobia malo byť odôvodnené dohodou zmluvných strán o predĺžení doby účtovných odpisov.

„Autobusy sa podľa tohto neplatného ustanovenia dodatku mali odpisovať desať rokov. Práve predĺženie doby odpisovania zo štyroch rokov využili ako dôvod, prečo je potrebné predĺžiť celú zmluvu končiacu v roku 2018. Ide však o dve odlišné veci. Autobusy síce je možné odpisovať dlhšie obdobie, ale nie je možné toto svojvoľné rozhodnutie o dĺžke odpisovania autobusov využiť ako dôvod predĺženia celej zmluvy,“ vysvetlil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

„Obvinenia súčasného vedenia BBSK sú absolútne nezmysly, takéto dodatky uzatvárali aj iné samosprávne kraje. Uzatvorenie dodatkov je plne v súlade s platnou legislatívou a boli schválené jednohlasne všetkými poslancami vo vtedajšom zastupiteľstve BBSK, pričom neboli žiadne výhrady,“ uviedol pre agentúru SITA bývalý riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík s tým, že obvinenia preto považuje za politické.

Mimoriadna núdzová situácia

Príprava a priebeh transparentnej hospodárskej súťaže, na základe ktorej by bolo možné uzavrieť nové štandardné zmluvy s platnosťou na 10 rokov, vzhľadom už na zákonom stanovené minimálne lehoty zverejnenia v Európskom vestníku, trvá viac než jeden kalendárny rok. Zároveň, platnosť v súčasnosti uzavretých zmlúv končí 31. decembra 2018. Z týchto dvoch skutočností podľa Hollého vyplýva, že kraj sa nachádza v mimoriadnej núdzovej situácii. „Prioritou v tejto situácii pre nás všetkých musí byť ochrániť Banskobystrický kraj pred hrozbou platenia miliónových pokút a zároveň zabezpečiť, aby aj od 1. januára 2019 autobusy naďalej jazdili – aby sa občania dokázali dostať do práce, k lekárovi či do školy,“ uviedol Lunter.

„Naším záujmom je núdzovým opatrením, uzavretím zmlúv na dva roky priamym zadaním dvom súčasným dopravcom v BBSK, zabezpečiť dopravnú obslužnosť na dnešnej úrovni. Tak, aby sa pre cestujúcu verejnosť v praktickom živote od 1. januára nič nezmenilo. To nám umožní predísť akýmkoľvek krízovým situáciám a zároveň vytvorí časový priestor pre prípravu a priebeh transparentnej a zákonnej verejnej hospodárskej súťaže,“ na záver uviedol predseda kraja s tým, že s touto situáciou a návrhom oboznámili na rokovaní SAD Lučenec a v najbližšom čase sa stretnú aj s SAD Zvolen.